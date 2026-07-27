VIDEO Fifa je odabrala najbolji gol SP-a! Pogledajte ljepoticu Mundijala protiv Argentinaca

Fifa je objavila da je autor najljepšeg pogotka Svjetskog prvenstva 2026. branič Zelenortskih Otoka Sidny Lopes Cabral. Lijevi bek tako je postao prvi nogometaš iz neke afričke reprezentacije kojem je pripalo ovo prestižno priznanje.

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Nagradu je zaslužio spektakularnim pogotkom u osmini finala protiv Argentine. U produžecima je sjajnim driblingom izbacio Alexisa Mac Allistera, a potom preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio same rašlje nemoćnog Emiliana Martineza.

The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

Iako su Zelenortski Otoci na kraju ispali nakon autogola u završnici produžetaka, njihov povijesni plasman među 16 najboljih na debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu ostat će upamćen kao jedno od najvećih iznenađenja turnira.