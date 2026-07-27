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SIDNY LOPES CABRAL

VIDEO Fifa je odabrala najbolji gol SP-a! Pogledajte ljepoticu Mundijala protiv Argentinaca

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Fifa je odabrala najbolji gol SP-a! Pogledajte ljepoticu Mundijala protiv Argentinaca
Foto: Amanda Perobelli
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Fifa je proglasila gol Sidnyja Lopesa Cabrala najboljim pogotkom SP-a, a branič Zelenortskih Otoka ušao je u povijest kao prvi Afrikanac s tom nagradom. Njegov projektil Argentini odveo je Cape Verde u legendu

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Fifa je objavila da je autor najljepšeg pogotka Svjetskog prvenstva 2026. branič Zelenortskih Otoka Sidny Lopes Cabral. Lijevi bek tako je postao prvi nogometaš iz neke afričke reprezentacije kojem je pripalo ovo prestižno priznanje.

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Nagradu je zaslužio spektakularnim pogotkom u osmini finala protiv Argentine. U produžecima je sjajnim driblingom izbacio Alexisa Mac Allistera, a potom preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio same rašlje nemoćnog Emiliana Martineza.

Iako su Zelenortski Otoci na kraju ispali nakon autogola u završnici produžetaka, njihov povijesni plasman među 16 najboljih na debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu ostat će upamćen kao jedno od najvećih iznenađenja turnira.

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