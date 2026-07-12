Fifa je šokirala nogomet kontroverznim odlukama. Balogunu je ukinula suspenziju i pustila ga protiv Belgije, dok je Quansahu kaznu udvostručila. Šef Disciplinskog odbora nije imao komentara na sve
VIDEO Fifinog disciplinca pitali o kazni za crveni karton SAD-a i Engleske. Evo kako je reagirao
Kontroverze vezane uz Folarina Baloguna i Jarella Quansaha te odluke Fife o njihovim crvenim kartonima te kaznama potresle su nogometni svijet. Fifa je ukinula, odnosno odgodila izvršenje suspenzije nakon crvenog kartona kojeg je Folarin Balogun dobio protiv Bosne i Hercegovine. To mu je omogućilo nastup u osmini finala protiv Belgije.
Za razliku od Baloguna, Quansahu suspenzija nije ukinuta niti odgođena. Fifa mu je nakon pregleda snimke povećala kaznu s jedne na dvije utakmice zbog ozbiljnog prekršaja. Zbog toga propušta četvrtfinale protiv Norveške i eventualno polufinale ako Engleska prođe dalje.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Novinar BBC Sporta pitao je šefa Disciplinskog odbora Fife Mohammada Alkamalija nekoliko pitanja, uključujući i je li mu od vrha Fife došlo naređenje da ukine suspenziju Balogunu. Alkamali nije dao odgovor ni na jedno postavljeno pitanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+