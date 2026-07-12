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VIDEO Fifinog disciplinca pitali o kazni za crveni karton SAD-a i Engleske. Evo kako je reagirao

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Fifinog disciplinca pitali o kazni za crveni karton SAD-a i Engleske. Evo kako je reagirao
Foto: Instagram/Screenshoot
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Fifa je šokirala nogomet kontroverznim odlukama. Balogunu je ukinula suspenziju i pustila ga protiv Belgije, dok je Quansahu kaznu udvostručila. Šef Disciplinskog odbora nije imao komentara na sve

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Kontroverze vezane uz Folarina Baloguna i Jarella Quansaha te odluke Fife o njihovim crvenim kartonima te kaznama potresle su nogometni svijet. Fifa je ukinula, odnosno odgodila izvršenje suspenzije nakon crvenog kartona kojeg je Folarin Balogun dobio protiv Bosne i Hercegovine. To mu je omogućilo nastup u osmini finala protiv Belgije. 

Za razliku od Baloguna, Quansahu suspenzija nije ukinuta niti odgođena. Fifa mu je nakon pregleda snimke povećala kaznu s jedne na dvije utakmice zbog ozbiljnog prekršaja. Zbog toga propušta četvrtfinale protiv Norveške i eventualno polufinale ako Engleska prođe dalje.

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Novinar BBC Sporta pitao je šefa Disciplinskog odbora Fife Mohammada Alkamalija nekoliko pitanja, uključujući i je li mu od vrha Fife došlo naređenje da ukine suspenziju Balogunu. Alkamali nije dao odgovor ni na jedno postavljeno pitanje.

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