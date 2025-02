VIDEO Finale završilo, a Karačić u svađi s Dancima i gura suca!?

O utakmici bih mogao reći dosta toga, ali ne želim ulaziti u to, rekao je Igor Karačić nakon finala Svjetskog rukometnog prvenstva u Oslu u kojem je Hrvatska izgubila od Danske 32-26 i kući se vraća sa srebrnom medaljom.

Hrvatska - Danska 26-32: Šteta! Danci osvajaju četvrto zlato zaredom, našima ostaje srebro

U zadnjem napadu za Hrvatsku na terenu su bili i on i Domagoj Duvnjak. Karačić se nešto prepirao s klupom Danske pa bacio loptu Duvnjaku okrenut leđima, a Danci su mu pustili da se od reprezentacije oprosti golom.

Foto: RTL/screenshot

- Hvala danskoj reprezentaciji. Da njih nije bilo, ne bih zabio gol. Igor je nešto pričao sa sucima, žao mi je što nisam njega pozvao - rekao je Duvnjak za RTL.

Mnogima je promaknulo kako se, dok je vrijeme isticalo, a Duvnjak se grlio s danskim igračima, Karačić unio u lice španjolskom sucu Andreuu Marínu Lorenteu i odgurnuo ga lijevom rukom. No on na to nije reagirao, a režiser je brzo prebacio kadar na slavlje novih-starih svjetskih prvaka.

Foto: RTL/screenshot

