Raspad sistema u Realu! Trener Mbappéu: 'Ako ti se ne sviđa, čekaj drugog trenera na klupi!'

Real Madrid na Santiago Bernabéuu pobijedio je Real Oviedo 2-0 golovima Gonzala Garcíje i Judea Bellinghama. Bila je to prva domaća utakmica nakon turbulentnog tjedna u kojem su isplivali svi sukobi u svlačionici "kraljeva", a navijači su zvižducima ispratili Kyliana Mbappéa koji se vratio nakon ozljede. Podsjetimo, navijači su mu zamjerili što je tijekom rehabilitacije otišao na odmor u Italiju. I nije bio jedini koji je izazvao negodovanje navijača.

Nakon utakmice Francuz je dodatno podigao prašinu izjavama u kojima tvrdi da je imao dopuštenje kluba za odlazak na odmor. Dodao je i kako mu je trener Álvaro Arbeloa rekao da je četvrti napadač u klubu. Trener je vrlo malo analizirao utakmicu na konferenciji za medije nakon susreta. Arbeloa je odmah po dolasku na konferenciju za medije na Bernabéuu demantirao napadača.

- Nisam mu rekao takvu rečenicu, da je trenutačno četvrti napadač, očito me nije dobro razumio. Dok sjedim na ovoj klupi, ja odlučujem tko igra. Nije me briga slažu li se drugi s tim, bez obzira na to kako se zovu. A ako im se to ne sviđa, neka čekaju sljedećeg trenera - poručio je odlučno trener pa dodao:

- Volio bih i ja imati četiri napadača. Ne znam što da vam kažem jer nemam četiri napadača niti sam mu rekao takvu rečenicu. Očito me nije dobro razumio, ne znam što drugo reći. Nisam mu rekao da je četvrti napadač.

Na dodatna pitanja o Mbappéovim riječima i njegovu nezadovoljstvu odgovorio je:

- Ako ga ne stavim u igru, onda jasno da ne može igrati. Ja sam trener i odlučujem tko igra, a tko ne. Prije četiri dana nije mogao biti ni na klupi, a današnja utakmica nije bila finale. Bit će prvi napadač, kao što sam mu rekao, i nemam nikakav problem ni s kim. Razumijem da oni koji ne igraju nisu zadovoljni i to mogu razumjeti, ali odluku sam donio zbog okolnosti. Bilo je najlogičnije i najrazumnije ne riskirati s obzirom na to da za tri dana slijedi nova utakmica.

Foto: Isabel Infantes

Istaknuo je kako nije čuo cijelu izjavu, no pojasnio je na što je mislio kada mu je rekao da nije prvi napadač Reala.

- Dok ne čujem sve što je rekao… Ako je govorio o strukturi momčadi, onda mi je to u redu jer je u prvom dijelu sezone zabio više golova.

Odgovorio je i na pitanje postoje li narušeni odnosi između njih dvojice.

- Ne. Rekao sam da sam smatrao kako igrač koji prije četiri dana nije mogao biti ni na klupi danas ne bi trebao igrati. Gonzalo je zaslužio priliku nastupiti večeras. Dok sam ja na ovoj klupi, ja ću odlučivati tko igra, bez obzira na to kako se zove. Ako im je to u redu, dobro, a ako nije, neka čekaju sljedećeg trenera.

Na pitanje je li mu se nešto slično već događalo odgovorio je:

- Nije mi se to dogodilo samo s Kylianom, nego s više igrača nego što možete zamisliti. To se dogodilo zbog okolnosti jer je moja situacija bila drukčija. Vrlo sam miran i savjest mi je čista. Ne smeta mi što se netko ne slaže s mojim odlukama.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Komentirao je i zvižduke Mbappéu i Viníciusu.

- Uvijek tražim podršku za igrače. Siguran sam da će ih navijači ponovno podržati. Oni su stupovi Reala i klub računa na njih, a pljesak će se vratiti.

Između redaka dao je naslutiti i kako smatra da su neki igrači nezahvalni.

- Ne očekujem od svojih igrača ono što sam ja dao za njih. Znam kakvi smo mi nogometaši. Sada sjedim na ovoj klupi, ali čovjek nikada ne prestane biti nogometaš. Znam kako se osjećaju i što misle. Pogotovo igrači ove razine, s velikom ambicijom i snažnim egom. Sve to mogu razumjeti. Ne bih promijenio ništa od onoga što sam rekao ili napravio, niti način na koji sam ih branio.

Na kraju konferencije odgovorio je na pitanje smatra li da je dorastao zadatku vođenja Reala.

- Nitko ne može patiti dok je u Real Madridu. Ovo nije situacija u kojoj se itko osjeća ugodno jer u ovom klubu znamo kolika su očekivanja. Poklopila se loša godina s još jednom sezonom bez trofeja. To sve čini puno težim i kompliciranijim. Imamo veliku odgovornost, moramo otići u Sevillu i pokušati pobijediti, a u posljednjoj utakmici pred našim navijačima zaslužuju da damo maksimum - zaključio je Arbeloa.