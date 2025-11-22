Obavijesti

VIDEO Freiburg poveo protiv Bayerna pa primio 'šesticu'! Kovačeva Borussia remizirala

Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern, dok je za Freiburg od 64. minute zaigrao Igor Matanović. Lovro Majer odigrao je cijelu utakmicu za Wolfsburg u porazu od Bayer Leverkusena (1-3)

Nogometaši Bayerna, vodeći na ljestvici Bundeslige, pobijedili su na domaćem terenu Freiburg s čak 6-2 u susretu 11. kola.

Bayern je do jubilarne desete pobjede stigao nakon što je gubio 0-2. Gostima je trebalo tek sedamnaest minuta za dva pogotka, strijelci su bili Suzuki u 12. i Manzambi u 17. minuti. Niti malo takav scenarij nije uplašio moćni Bayern koji je do odmora izjednačio na 2-2. Pogađali su Karl u 22. minuti i Olise u nadoknadi.

Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg
Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

Potpuni preokret uslijedio je u nastavku. Prvo je Upamecano u 55. minuti bio strijelac za vodstvo 3-2, dok je Kane u 60. povećao na 4-2 i novo slavlje na tribinama Allianz Arene. Do kraja dvoboja još su zabijali Jackson i ponovno Olise za velikih 6-2 vodeće momčadi Bundeslige.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern, dok je za goste od 64. minute zaigrao Igor Matanović.

Bundesliga - Borussia Dortmund v VfB Stuttgart
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Nekoliko puta je Borussia (D) propuštala pobijediti Stuttgart na domaćem terenu, a taj je susret na kraju završio 3-3. Borussia (D), sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, vodio je 2-0 na poluvremenu nakon što je Can pogodio sa bijele točke u 34. minuti, a u 41. prednost dodatno povećao Beier.

Sjajnu je utakmicu za goste odigrao Deniz Undav koji je u 47. i 71. minuti dva puta pogađao domaću mrežu i izjednačio na 2-2. Kulminacija susreta dogodila se u samoj završnici kada je Borussia (D) opet povela. Strijelac je u 89. minuti bio Adeyemi, ali je Undav i na to imao odgovor. Zabio je svoj treći pogodak u 91. minuti za konačnu podjelu bodova 3-3.

Lovro Majer odigrao je cijelu utakmicu za Wolfsburg u porazu od Bayer Leverkusena (1-3). 

