VIDEO Freiburg poveo protiv Bayerna pa primio 'šesticu'! Kovačeva Borussia remizirala
Nogometaši Bayerna, vodeći na ljestvici Bundeslige, pobijedili su na domaćem terenu Freiburg s čak 6-2 u susretu 11. kola.
Bayern je do jubilarne desete pobjede stigao nakon što je gubio 0-2. Gostima je trebalo tek sedamnaest minuta za dva pogotka, strijelci su bili Suzuki u 12. i Manzambi u 17. minuti. Niti malo takav scenarij nije uplašio moćni Bayern koji je do odmora izjednačio na 2-2. Pogađali su Karl u 22. minuti i Olise u nadoknadi.
Potpuni preokret uslijedio je u nastavku. Prvo je Upamecano u 55. minuti bio strijelac za vodstvo 3-2, dok je Kane u 60. povećao na 4-2 i novo slavlje na tribinama Allianz Arene. Do kraja dvoboja još su zabijali Jackson i ponovno Olise za velikih 6-2 vodeće momčadi Bundeslige.
Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern, dok je za goste od 64. minute zaigrao Igor Matanović.
Nekoliko puta je Borussia (D) propuštala pobijediti Stuttgart na domaćem terenu, a taj je susret na kraju završio 3-3. Borussia (D), sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, vodio je 2-0 na poluvremenu nakon što je Can pogodio sa bijele točke u 34. minuti, a u 41. prednost dodatno povećao Beier.
Sjajnu je utakmicu za goste odigrao Deniz Undav koji je u 47. i 71. minuti dva puta pogađao domaću mrežu i izjednačio na 2-2. Kulminacija susreta dogodila se u samoj završnici kada je Borussia (D) opet povela. Strijelac je u 89. minuti bio Adeyemi, ali je Undav i na to imao odgovor. Zabio je svoj treći pogodak u 91. minuti za konačnu podjelu bodova 3-3.
Lovro Majer odigrao je cijelu utakmicu za Wolfsburg u porazu od Bayer Leverkusena (1-3).
