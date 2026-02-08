Francuzi su pali nakon raspucavanja u borbi za treće mjesto na Europskom prvenstvu, a futsalaši su proslavili prvu medalju za hrvatski futsal u povijesti
VIDEO Futsalaši proslavili treće mjesto uz Kustića i veliki hit
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i to na dramatičan način svladavši Francusku nakon raspucavanja. Vratili su se u Zagreb i proslavili veliki uspjeh.
U zračnoj luci su ih dočekali ljudi iz HNS-a i brojni novinari, a potom su uz predsjednika HNS-a Marijana Kustića i ostalu delegaciju raspjevani futsalaši još jednom proslavili uspjeh. Pjevali su Thompsonov hit "Ako ne znaš šta je bilo".
