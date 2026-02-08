Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE

VIDEO Futsalaši proslavili treće mjesto uz Kustića i veliki hit

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Futsalaši proslavili treće mjesto uz Kustića i veliki hit
Foto: Screenshot/X

Francuzi su pali nakon raspucavanja u borbi za treće mjesto na Europskom prvenstvu, a futsalaši su proslavili prvu medalju za hrvatski futsal u povijesti

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i to na dramatičan način svladavši Francusku nakon raspucavanja. Vratili su se u Zagreb i proslavili veliki uspjeh. 

U zračnoj luci su ih dočekali ljudi iz HNS-a i brojni novinari, a potom su uz predsjednika HNS-a Marijana Kustića i ostalu delegaciju raspjevani futsalaši još jednom proslavili uspjeh. Pjevali su Thompsonov hit "Ako ne znaš šta je bilo". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!
UTRKA BILA PREKINUTA

UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!

Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament koji je potrgala samo tjedan dana prije Zimskih igara.
VIDEO Stravičan pad Lindsey Vonn! Čuli su se krikovi sa staze
UŽASNA OZLJEDA

VIDEO Stravičan pad Lindsey Vonn! Čuli su se krikovi sa staze

Nova ozljeda sjajne Amerikanke na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Teško je stradala u spustu koji se održao u nedjelju poslijepodne, mobilizirali su je i helikopterom je prevezena u bolnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026