VIDEO Futsalaši proslavili treće mjesto uz Kustića i veliki hit

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i to na dramatičan način svladavši Francusku nakon raspucavanja. Vratili su se u Zagreb i proslavili veliki uspjeh.

U zračnoj luci su ih dočekali ljudi iz HNS-a i brojni novinari, a potom su uz predsjednika HNS-a Marijana Kustića i ostalu delegaciju raspjevani futsalaši još jednom proslavili uspjeh. Pjevali su Thompsonov hit "Ako ne znaš šta je bilo".