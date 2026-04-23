Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZGUBIO ŽIVCE

VIDEO Gaćina poludio na suca nakon spornog poena na meč lopti: J**** ti mater u p****!'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/Youtube

Hrvatski stolnotenisač smatrao je da je njemu pripadao poen i ušao je u raspravu sa sucima, a jednog od njih je pitao poznaje li osnove fizike. Završio je u raspravi i s protivnikom

Admiral

Andrej Gaćina, jedan od najboljih hrvatskih stolnotenisača, izgubio je od Francuza Joea Seyfrieda 3-2 nakon sporne sudačke odluke na meč-lopti protivnika, nakon koje je Hrvat burno reagirao.

Seyfried je u odlučujućem setu imao meč loptu pri vodstvu od 10-9, servirao je Gaćina, a hrvatski tenisač je napao protivnikov bekend. Francuzov udarac pogodio je rub stola, a ostalo je sporno je li loptica udarila u bočni dio stola ili je već bila u padu.

Hrvatski stolnotenisač smatrao je da je njemu pripadao poen i ušao je u raspravu sa sucima, a jednog od njih je pitao poznaje li osnove fizike. Završio je u raspravi i s protivnikom, kojem je pokušao objasniti zašto mu pripada poen.

Suci su dodijelili poen i pobjedu Francuzu, a Gaćina je snažno udario lopticu uz nekoliko psovki, zbog čega je dobio žuti karton, iako je u tom trenutku meč već bio gotov. Gaćina je tijekom napucavanja loptice izgovorio: J***m ti mater u p***u da ti j***m!, nakon čega se zahvalio sucu na kartonu i poručio mu da ne zna raditi svoj posao. Sve se može vidjeti u raspravi OVDJE.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026