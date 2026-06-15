VIDEO Gaethje šokirao svijet i slomio neporaženog Topuriju. Francuz nokautirao 'Poatana'

Justin Gaethje i Ciryl Gane obilježili su UFC Freedom 250 pred Bijelom kućom. Amerikanac je priredio jedno od najvećih iznenađenja u povijesti organizacije i zaustavio Iliju Topuriju, dok je Gane tehničkim nokautom svladao Alexa Pereiru te drugi put u karijeri osvojio privremeni naslov prvaka teške kategorije.

Gaethje je u glavnoj borbi večeri izdržao Topurijin žestok početak i zatim potpuno preokrenuo dvoboj. Gruzijsko-španjolski borac krenuo je agresivno, pogađao snažnim udarcima u tijelo i nekoliko puta zaprijetio završnicom u parteru. Gaethje je, međutim, preživio najteže trenutke i postupno pronašao pravi ritam. Amerikanac je potom počeo kažnjavati Topurijine otvorene ulaske. Pogodio ga je snažnim desnim krošeima i direktima te mu nanio velika oštećenja na licu. Topuriji su oči počele oticati, a liječnik je tijekom borbe morao provjeriti može li nastaviti.

Topuria je unatoč problemima pokušavao preokrenuti borbu rušenjima i kontrolom u parteru, ali nije imao dovoljno snage za završnicu. Gaethje se svaki put uspio vratiti na noge, a zatim je nastavio pogađati sve iscrpljenijeg prvaka. Na kraju runde Gaethje je koljenom pogodio Topuriju u rebra. Prvak je nakon zvona svojem kutu rekao da ne vidi i da ne može nastaviti. Jedan od članova njegova tima bacio je ručnik prije početka sljedeće runde, čime je Gaethje prvi put u karijeri postao neprijeporni prvak lake kategorije.

Topuria je tako doživio prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Njegovo lice nakon iscrpljujuće borbe bilo je teško izudarano, a Gaethje je pobjedom još jednom pokazao zašto pripada među najizdržljivije i najopasnije borce u povijesti lake kategorije. Nakon pobjede skočio je salto s ruba oktagona i sletio na vrat. Ipak nije bilo teže ozljede.

Veliku pobjedu ostvario je i Gane. Francuski teškaš zaustavio je Pereiru nakon minute i 27 sekundi druge runde te osvojio privremeni pojas teške kategorije, koji je prvi put držao još 2021. godine. Gane je od početka borbe koristio prednost u brzini i kretanju. Udarao je Pereiru nogama u tijelo i unutarnju stranu bedra te mu nije dopuštao da mirno pripremi svoj razorni lijevi kroše. Brazilac je krajem prve runde pogodio snažnim desnim udarcem, ali je Francuz kontrolirao veći dio uvodnih pet minuta.

It belongs to him 👏@Ciryl_Gane earns the RD2 TKO and becomes the interim heavyweight champ!#UFCWhiteHouse LIVE NOW on @ParamountPlus!



[ Title fights presented by @Cryptocom ] pic.twitter.com/Cm5EN86wyw — UFC (@ufc) June 15, 2026

Početkom druge runde Gane je brzim udarcem poslao Pereiru na pod. Odmah je krenuo u završnicu te ga zasuo laktovima i serijama udaraca. Pereira se uspio podignuti, ali je ponovno pao uz ogradu, nakon čega je sudac Herb Dean prekinuo borbu.

- Zaista sam ponosan na sebe i svoju momčad. Znali smo da je ovo moguće - rekao je Gane nakon pobjede.

Foto: Amber Searls

Francuz je tako stigao do velike pobjede nakon što je u prethodnim dvobojima protiv Francisa Ngannoua i Jona Jonesa ostao bez naslova, dok je njegov susret s Tomom Aspinallom završen bez pobjednika zbog nenamjernog uboda u oko. Gane je nakon pobjede zatražio novu borbu protiv Aspinalla, ovoga puta za ujedinjenje pojaseva. Volio bi da UFC taj dvoboj organizira u rujnu u Parizu.

- Vidjet ćemo što slijedi. Sada samo želim zahvaliti svima. Sljedeću borbu odradimo u Parizu u rujnu - poručio je Gane.

Pereira je u teškoj kategoriji pokušao ostvariti pothvat kakav još nitko nije uspio napraviti. Nakon osvajanja naslova u srednjoj i poluteškoj kategoriji želio je postati prvi UFC-ov prvak u trima divizijama, ali je Gane zaustavio njegov povijesni pohod. Brazilac nakon poraza nije otkrio hoće li ostati među teškašima ili će se vratiti u polutešku kategoriju.

- To je bio rizik. Da tijekom karijere nisam prihvaćao rizike, ne bih stigao ovamo. Sjest ću sa svojom momčadi i odlučiti što slijedi, kao što sam učinio nakon poraza u srednjoj kategoriji - rekao je Pereira.