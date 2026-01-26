VIDEO Girona se spasila poraza u nadoknadi. Ter Stegen stao na gol, a Livaković ni na klupi

Utakmica 21. kola La Lige između Girone i Getafea na Montiliviju ponudila je dramu do posljednje sekunde. Domaćini su golom u sudačkoj nadoknadi izbjegli poraz i odigrali 1-1, no sportski rezultat ostao je u sjeni događaja na vratarskoj poziciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Girona je samo nekoliko dana nakon dolaska Marc-Andréa ter Stegena na posudbu iz Barcelone odmah gurnula slavnog Nijemca među stative. Trener Míchel dao mu je povjerenje u startnoj postavi, dok se Dominik Livaković nije našao ni na klupi. Hrvatski reprezentativni golman nije konkurirao za sastav jer i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo, a njegov izostanak dodatno je potaknuo špekulacije o skorom odlasku iz Katalonije. Ter Stegenov debi izazvao je velik interes publike, dok je dosadašnji prvi vratar Paulo Gazzaniga preselio među pričuve.

Na terenu je Girona kontrolirala posjed, ali teško je pronalazila rješenja protiv disciplinirane obrane Getafea. Najbliže pogotku bila je kada je Thomas Lemar pogodio prečku. Gosti su poveli u 59. minuti, kada je Luis Vazquez iskoristio asistenciju Juana Iglesiasa i svladao Ter Stegena. Getafe je tako bio na pragu prve pobjede nakon studenog prošle godine, no završnica utakmice donijela je novi preokret.

Foto: Javier Borrego

Girona je u završnici krenula na sve ili ništa, a pritisak se isplatio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Vitor Reis glavom je pogodio mrežu za izjednačenje i veliko slavlje na tribinama Montilivija.

Golove pogledajte OVDJE.

Ovim bodom Girona je došla do 25 bodova i drži deseto mjesto na ljestvici, dok je Getafe ostao na 17. poziciji s 22 boda, prvoj iznad zone ispadanja. Na vrhu prvenstva nalazi se Barcelona s 52 boda, dok Real Madrid ima bod manje.