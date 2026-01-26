Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSVOJILI BOD

VIDEO Girona se spasila poraza u nadoknadi. Ter Stegen stao na gol, a Livaković ni na klupi

Piše Domagoj Vugrinović, HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Girona se spasila poraza u nadoknadi. Ter Stegen stao na gol, a Livaković ni na klupi
Foto: Javier Borrego

Girona je u završnici krenula na sve ili ništa, a pritisak se isplatio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Vitor Reis glavom je pogodio mrežu za izjednačenje i veliko slavlje na tribinama Montilivija

Admiral

Utakmica 21. kola La Lige između Girone i Getafea na Montiliviju ponudila je dramu do posljednje sekunde. Domaćini su golom u sudačkoj nadoknadi izbjegli poraz i odigrali 1-1, no sportski rezultat ostao je u sjeni događaja na vratarskoj poziciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu 01:12
Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu | Video: 24sata Video

Girona je samo nekoliko dana nakon dolaska Marc-Andréa ter Stegena na posudbu iz Barcelone odmah gurnula slavnog Nijemca među stative. Trener Míchel dao mu je povjerenje u startnoj postavi, dok se Dominik Livaković nije našao ni na klupi. Hrvatski reprezentativni golman nije konkurirao za sastav jer i dalje pokušava dogovoriti transfer u Dinamo, a njegov izostanak dodatno je potaknuo špekulacije o skorom odlasku iz Katalonije. Ter Stegenov debi izazvao je velik interes publike, dok je dosadašnji prvi vratar Paulo Gazzaniga preselio među pričuve.

DINAMO TRLJA RUKE Nova epizoda sage Livaković: Zvijezda ne može igrati dok on ne ode!? Evo što se događa
Nova epizoda sage Livaković: Zvijezda ne može igrati dok on ne ode!? Evo što se događa

Na terenu je Girona kontrolirala posjed, ali teško je pronalazila rješenja protiv disciplinirane obrane Getafea. Najbliže pogotku bila je kada je Thomas Lemar pogodio prečku. Gosti su poveli u 59. minuti, kada je Luis Vazquez iskoristio asistenciju Juana Iglesiasa i svladao Ter Stegena. Getafe je tako bio na pragu prve pobjede nakon studenog prošle godine, no završnica utakmice donijela je novi preokret.

Girona FC V Getafe CF - LaLiga EA Sports
Foto: Javier Borrego

Girona je u završnici krenula na sve ili ništa, a pritisak se isplatio u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Vitor Reis glavom je pogodio mrežu za izjednačenje i veliko slavlje na tribinama Montilivija.

Golove pogledajte OVDJE.

Ovim bodom Girona je došla do 25 bodova i drži deseto mjesto na ljestvici, dok je Getafe ostao na 17. poziciji s 22 boda, prvoj iznad zone ispadanja. Na vrhu prvenstva nalazi se Barcelona s 52 boda, dok Real Madrid ima bod manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru
NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Samo ljubav u Malmöu: Pogledajte poljupce i zagrljaje hrvatskih rukometaša na Euru

MALMÖ - Nakon trijumfa nad Švicarskom hrvatski rukometaši dali su si oduška i slavili u društvu ljepših polovica i članova obitelji. Pogledajte emotivne kadrove
Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao
RIJEČANKA DAJANA ZORETIĆ

Hrvatica odvela Srbiju i do zlata na EP-u: Ja trojanski konj? Više to govori o onom tko je to rekao

Učenica Pere Kuterovca, profesorica sa zagrebačkog Kineziološkog fakulteta Dajana Zoretić pripremala je Srbiju u pohodu na olimpijski i europski naslov. Sve piše u bilježnicu i ne boji se izazova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026