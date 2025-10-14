Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAVIJAČI ODUŠEVLJENI

VIDEO Glodavac prekinuo utakmicu: Courtois nemoćan protiv neočekivanog 'driblera'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Glodavac prekinuo utakmicu: Courtois nemoćan protiv neočekivanog 'driblera'
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

S nekoliko munjevitih pokreta vješto je izbjegavao Courtoisove rukavice, što je izazvalo salve smijeha i gromoglasno navijanje s tribina

Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. između Walesa i Belgije, odigrana u ponedjeljak u Cardiffu, trebala je biti upamćena po napetoj borbi za bodove. Ipak, ostat će zabilježena u nogometnim analima po jednom od najbizarnijih prekida u novijoj povijesti. U glavnoj ulozi našao se maleni, ali iznimno brzi glodavac koji je na nekoliko trenutaka ukrao svu pažnju s nogometnih zvijezda na terenu i nasmijao cijeli stadion.

Igra se zaustavila u 66. minuti susreta. Belgija je vodila 2-1 nakon što je Joe Rodon doveo Wales u vodstvo, da bi gosti preokrenuli rezultat golovima Kevina De Bruynea iz jedanaesterca i Thomasa Meuniera. Upravo u trenutku kad se igra trebala nastaviti nakon pružanja pomoći jednom igraču, na travnjak je utrčao štakor. Neočekivani posjetitelj pojavio se u blizini kaznenog prostora belgijske reprezentacije, izazvavši nevjericu i smijeh među desecima tisuća navijača na Cardiff City Stadionu.

KVALIFIKACIJE ZA SP Nogometaši Kosova pobijedili Švedsku i približili se Svjetskom prvenstvu, slavili i Belgijanci
Nogometaši Kosova pobijedili Švedsku i približili se Svjetskom prvenstvu, slavili i Belgijanci

Neuspješni lov vratarske zvijezde

Prvi koji je reagirao bio je jedan od najboljih golmana svijeta, Thibaut Courtois. Belgijski čuvar mreže, naviknut na hvatanje lopti i zaustavljanje najboljih napadača, suočio se s potpuno drugačijim i znatno manjim izazovom. Krenuo je u lov na okretnog uljeza, no štakor se pokazao kao neočekivano vješt "dribler". S nekoliko munjevitih pokreta vješto je izbjegavao Courtoisove rukavice, što je izazvalo salve smijeha i gromoglasno navijanje s tribina, koje su očito stale na stranu malenog autsajdera. Courtoisov pokušaj hvatanja pretvorio se u komičnu scenu koja je, zahvaljujući kamerama, brzo obišla svijet i postala viralni hit.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Wales v Belgium - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers - Group J - Cardiff City Stadium
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Nakon što je belgijska zvijezda ostala kratkih rukava, a štakor nastavio svoj "počasni krug", stvar je u svoje ruke, odnosno noge, preuzeo velški napadač Brennan Johnson. Na veliko oduševljenje domaće publike, Johnson je smireno pristupio situaciji te uspješno usmjerio i otjerao glodavca s terena prema aut-liniji, bez nepotrebne drame. Njegov efikasan potez nagrađen je ovacijama s tribina Cardiff City Stadiona, a navijači su ga pozdravili kao junaka koji je riješio problem koji ni slavni Courtois nije mogao. Bio je to mali, ali simboličan trenutak ponosa za domaće navijače u utakmici koja rezultatski nije išla u njihovu korist.

KVALIFIKACIJE ZA SP Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal
Loša vijest za 'vatrene'! Nijemci slavili i izbacili Hrvatsku iz prve jakosne skupine za Mundijal

Iako je kratki prekid unio dozu humora u napetu utakmicu, nije promijenio konačni ishod. Belgija je na kraju slavila s uvjerljivih 4-2, nakon što je De Bruyne zabio još jedan gol iz penala, a Leandro Trossard postavio konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi, dok je nadu Walesu nakratko vratio Nathan Broadhead. Pobjedom je Belgija učvrstila prvo mjesto u skupini J. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
FOTO: NAPUCAO SE

Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Kad je svojevremeno nosio dres Real Madrida, Mesut Özil (36) i nije imao dobre 'fizikalije'. Uvijek je bio mršav, ali sve je to popravio nakon što je napustio nogomet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025