VIDEO Glodavac prekinuo utakmicu: Courtois nemoćan protiv neočekivanog 'driblera'

Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. između Walesa i Belgije, odigrana u ponedjeljak u Cardiffu, trebala je biti upamćena po napetoj borbi za bodove. Ipak, ostat će zabilježena u nogometnim analima po jednom od najbizarnijih prekida u novijoj povijesti. U glavnoj ulozi našao se maleni, ali iznimno brzi glodavac koji je na nekoliko trenutaka ukrao svu pažnju s nogometnih zvijezda na terenu i nasmijao cijeli stadion.

Igra se zaustavila u 66. minuti susreta. Belgija je vodila 2-1 nakon što je Joe Rodon doveo Wales u vodstvo, da bi gosti preokrenuli rezultat golovima Kevina De Bruynea iz jedanaesterca i Thomasa Meuniera. Upravo u trenutku kad se igra trebala nastaviti nakon pružanja pomoći jednom igraču, na travnjak je utrčao štakor. Neočekivani posjetitelj pojavio se u blizini kaznenog prostora belgijske reprezentacije, izazvavši nevjericu i smijeh među desecima tisuća navijača na Cardiff City Stadionu.

Neuspješni lov vratarske zvijezde

Prvi koji je reagirao bio je jedan od najboljih golmana svijeta, Thibaut Courtois. Belgijski čuvar mreže, naviknut na hvatanje lopti i zaustavljanje najboljih napadača, suočio se s potpuno drugačijim i znatno manjim izazovom. Krenuo je u lov na okretnog uljeza, no štakor se pokazao kao neočekivano vješt "dribler". S nekoliko munjevitih pokreta vješto je izbjegavao Courtoisove rukavice, što je izazvalo salve smijeha i gromoglasno navijanje s tribina, koje su očito stale na stranu malenog autsajdera. Courtoisov pokušaj hvatanja pretvorio se u komičnu scenu koja je, zahvaljujući kamerama, brzo obišla svijet i postala viralni hit.

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

Nakon što je belgijska zvijezda ostala kratkih rukava, a štakor nastavio svoj "počasni krug", stvar je u svoje ruke, odnosno noge, preuzeo velški napadač Brennan Johnson. Na veliko oduševljenje domaće publike, Johnson je smireno pristupio situaciji te uspješno usmjerio i otjerao glodavca s terena prema aut-liniji, bez nepotrebne drame. Njegov efikasan potez nagrađen je ovacijama s tribina Cardiff City Stadiona, a navijači su ga pozdravili kao junaka koji je riješio problem koji ni slavni Courtois nije mogao. Bio je to mali, ali simboličan trenutak ponosa za domaće navijače u utakmici koja rezultatski nije išla u njihovu korist.

Iako je kratki prekid unio dozu humora u napetu utakmicu, nije promijenio konačni ishod. Belgija je na kraju slavila s uvjerljivih 4-2, nakon što je De Bruyne zabio još jedan gol iz penala, a Leandro Trossard postavio konačni rezultat u sudačkoj nadoknadi, dok je nadu Walesu nakratko vratio Nathan Broadhead. Pobjedom je Belgija učvrstila prvo mjesto u skupini J.