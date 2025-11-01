VIDEO Gol sezone? Pogledajte kako je Hoxha spasio Dinamo!

Arber Hoxha maestralnim potezom u 84. minuti možda je spasio trenera Dinama Marija Kovačevića vrlo neugodne situacije. Zabio je jedan od najljepših golova sezone i vratio Dinamu vodstvo u samoj završnici dvoboja protiv Rijeke!

Nedugo nakon što su se Maksimirom prolomili zvižduci zbog dominacije branitelja naslova, Albanac je stajao u naizgled bezizlaznoj situaciji, vukao loptu na postavljenu obranu gostiju, i odjednom opalio desnom nogom prema suprotnom kutu. Martin Zlomislić, kapetan Riječana, malo je izašao s linije, i nije to uspio zaustaviti.

- Hoxhaaa! Opalio je iz Dubrave na južni gol Maksimira - vikao je u prijenosu komentator MAXSporta Anđelko Kecman.

Bio mu je to treći gol sezone u 17. nastupu. Zabio je ranije i u pobjedama nad Hajdukom (2-0) i Slaven Belupom (4-1).