Real Valladolid je do zadnje minute na svom terenu vodio protiv Seville s 1-0, da bi pogotkom gostujućeg vratara Bonoa gosti osvojili bod u posljednjem subotnjem dvoboju 28. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

Vodeći pogodak za domaću momčad postigao je Orellana u 44. minuti iz kaznenog udarca i sve do četvrte minute sučevog dodatka Valladolid je imao tri boda u rukama. No, tada su loše reagirali obrambeni igrači domaće momčadi, izmicali se lopti nadajući se da će izaći u gol-aut, što su Sevillini igrači iskoristili vrativši u peterac, gdje se našao vratar Bono i zakucao loptu u mrežu. To mu je prvi gol u karijeri

Video gola Seville možete pogledati OVDJE.

Ivan Rakitić je za Sevillu igrao od 67. minute.

Nogometaši Real Madrida ostvarili su gostujuću pobjedu svladavši Celtu Vigo s 3-1 (2-1).

Ovosezonsku 18. prvenstvenu pobjedu "kraljevskom klubu" osigurali su dvostruki strijelac Karim Benzema i dvostruki asistent Toni Kroos. Prvi pogodak iz te suradnje francuski napadač je postigao u 20. minuti, a za 2-0 deset minuta poslije.

Santi Mina je u 40. minuti smanjio zaostatak domaće momčadi, a Celta je blizu izjednačenju bila u 83. minuti, kad je Iago Aspas iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora pogodio okvir vrata.

Real je pobjedu potvrdio u trećoj minuti sučevog dodatka, kad je Benzema asistirao, a Asensio iz blizine pospremio loptu u mrežu.

Kapetan hrvatske reprezentacije i igrač tjedna u Ligi prvaka Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu, a u 80. minuti je zaradio žuti karton zbog prekršaja.

U prvom subotnjem dvoboju Athletic i Eibar su u Bilbau odigrali 1-1. Berchiche je 9. minuti doveo domaću momčad u vodstvo, a konačnih 1-1 postavio je Kike u 17. minuti.

Bez pogodaka je završio dvoboj u kojem je Huesca u subotu ugostila Osasunu. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir je za Osasunu igrao od 78. minute.

Osasuna je s 30 bodova ostala na 13. mjestu i sedam bodova iznad zone ispadanja, dok je Huesca s 21 bodom i dalje na dnu ljestvice La Lige.

Real Madrid je došao do 60 bodova i privremeno smanjio zaostatak za vodećim Atleticom na tri boda, ali gradski suparnik ima utakmicu manje. Trećeplasirana Barcelona, također s utakmicom manje, ima 59 bodova. Četvrta je Sevilla s 55 bodova.