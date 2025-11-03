Obavijesti

POBJEDA GORICE

VIDEO Gorica pregazila lokose u utakmici punoj komičnih golova

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gorica je u 12. kolu pobijedila Lokomotivu 4-1 i napokon prekinula crni niz od četiri uzastopna poraza. Utakmicu su obilježila dva auto-gola, a Gorica je odigrala sjajnu utakmicu

U posljednjem susretu 12. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Lokomotivu sa 4-1 prekinuvši niz od četiri uzastona poraza. Nakon četiri uzastopna ligaška poraza od Hajduka (1-3), Varaždina (1-3), Rijeke (1-3), te Osijeka (0-1), Gorica je napokon pronašla put do pobjede. Bila je to sjajna utakmica, posebno "ludih" uvodnih osam minuta s tri gola.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti sjajnim golom Ikera Poza. Katić je izgubio loptu na rubu šesnaesterca, a Španjolac odlično pogodio suprotni vratarev kut. Lokomotiva je mogla izjednačiti minutu kasnije. Matijaš je loše reagirao nakon ubačaja iz kornera, lopta je pala na volej Diopu koji je sa sedam metara pucao preko gola.

U šestoj minuti već je bilo 2-0 nakon nevjerojatnog autogola. Aleks Stojaković je s centra vratio jaku loptu vrataru Posavcu, koji je nije uspio stići i ona je završila u golu. Tek što se krenulo s centra Stojaković se donekle iskupio. Glavom je pucao na ubačaj s desne strane, lopta je pogodila u glavu Filipovića te se odbila u gredu, a od nje u leđa vratara Matijaša završivši u mrežu.

Golove pogledajte OVDJE.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL
Velika Gorica: HNK Gorica i NK Lokomotiva sastali se u 12. Kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U 18. minuti vidjeli smo novu veliku priliku, Pršir je izašao ispred Posavca, no vratar Lokomotive je sjajno reagirao. No, u 33. minuti Pršir nije promašio. S desne strane je odlično ubacio Trontelj, a Pršir glavom zabio za 3-1. U nastavku susreta Lokomotiva je pritisnula, međutim bez prave prilike, dok je Gorica čekala priliku za kontru i dočekala je u 77. minuti. Pršir je odličnom loptom uposlio Ognjena Bakića, koji je došao sam do Posavca i rutinski zabio za 4-1. Gorica je osma sa 14 bodova, dok je Lokomotiva peta s dva boda više.

OSTALO

