Pršir je prijetio, Gorica igrala dobro, no Riječanima je bila dovoljna jedna prava šansa. Obrana Gorice je zaspala, a situaciju iskoristio Tiago Dantas za prvijenac ove sezone
VIDEO Gorica se ispromašivala i stigla je kazna! Pogledajte gol Dantasa i kako je Rijeka povela
Nogometaši Rijeke su stigli u Turopolje na sudar s Goricom u 9. kolu HNL-a sa samo jednom pobjedom u prvih osam kola. Katastrofu aktualnog hrvatskog prvaka htio je promijeniti novi trener Victor Sanchez i dobro je krenuo.
Njegovi nogometaši poveli su u 22. minuti sretnim i spretnim golom Tiaga Dantasa premda je Gorica do tada imala odličnih šansi u kojima je prednjačio kapetan Jurica Pršir.
Rijeka je iskoristila svoju i kaznila promašaje domaćina tako što je odigrala brzu akciju po desnoj strani, obrana Gorice je zaspala, a Filipović neoprezno reagirao.
Fruk je odigrao za Čopa čiji udarac je obranio Matijaš, Filipović je krivom procjenom ostao predaleko i s leđa mu se prikrao Dantas koji je pospremio loptu u praznu mrežu za prvijenac ove sezone.
