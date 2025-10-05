VIDEO Gorica se ispromašivala i stigla je kazna! Pogledajte gol Dantasa i kako je Rijeka povela

Nogometaši Rijeke su stigli u Turopolje na sudar s Goricom u 9. kolu HNL-a sa samo jednom pobjedom u prvih osam kola. Katastrofu aktualnog hrvatskog prvaka htio je promijeniti novi trener Victor Sanchez i dobro je krenuo.

Njegovi nogometaši poveli su u 22. minuti sretnim i spretnim golom Tiaga Dantasa premda je Gorica do tada imala odličnih šansi u kojima je prednjačio kapetan Jurica Pršir.

Rijeka je iskoristila svoju i kaznila promašaje domaćina tako što je odigrala brzu akciju po desnoj strani, obrana Gorice je zaspala, a Filipović neoprezno reagirao.

Fruk je odigrao za Čopa čiji udarac je obranio Matijaš, Filipović je krivom procjenom ostao predaleko i s leđa mu se prikrao Dantas koji je pospremio loptu u praznu mrežu za prvijenac ove sezone.

