VIDEO Gorici sudili penal, ali ne i Hajduku. Dobre odluke suca?

Dva duela u razmaku od svega tri minute, dvije različite odluke o kojima bi mnogi sudački eksperti mogli imati različita mišljenja. Hajduk je pobijedio Goricu 2-1, domaćini su zabili iz penala u 78. minuti koji je izborio Jakov Pranjić nakon duela s Lukom Hodakom. Pa ipak, je li faula bilo?

Hajdukovci se nisu bunili, vidljivo je da je igrač gostiju prvi došao do lopte, a Patrik Pavlešić je bez puno razmišljanja pokazao na bijelu točku. Iz VAR sobe nije ga na reviziju zvao Ivan Bebek.

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Nedugo potom, nakon izjednačujućeg gola Brune Bogojevića, na drugoj strani Jakov Filipović je s leđa startao na Rokasa Pukštasa. Tražili su hajdukovci novi penal, Pavlešić je ovaj put ostao nijem. Igrač Gorice nije došao do lopte, kontakta je bilo, a dovoljnog intenziteta? Procijenite sami.

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Šest minuta poslije Marko Livaja zabio je za novo vodstvo Hajduka i pobjedu 2-1.