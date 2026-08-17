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VIDEO Gorici sudili penal, ali ne i Hajduku. Dobre odluke suca?

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Gorici sudili penal, ali ne i Hajduku. Dobre odluke suca?
Foto: MAXSport/screenshot
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Drama u Gorici! Hajduk slavio 2-1, a dvije sporne sudačke odluke u tri minute zapalile rasprave o penalima

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Dva duela u razmaku od svega tri minute, dvije različite odluke o kojima bi mnogi sudački eksperti mogli imati različita mišljenja. Hajduk je pobijedio Goricu 2-1, domaćini su zabili iz penala u 78. minuti koji je izborio Jakov Pranjić nakon duela s Lukom Hodakom. Pa ipak, je li faula bilo?

Hajdukovci se nisu bunili, vidljivo je da je igrač gostiju prvi došao do lopte, a Patrik Pavlešić je bez puno razmišljanja pokazao na bijelu točku. Iz VAR sobe nije ga na reviziju zvao Ivan Bebek.

POGLEDAJTE VIDEO:

Je li trebao biti penal za Goricu?

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Nedugo potom, nakon izjednačujućeg gola Brune Bogojevića, na drugoj strani Jakov Filipović je s leđa startao na Rokasa Pukštasa. Tražili su hajdukovci novi penal, Pavlešić je ovaj put ostao nijem. Igrač Gorice nije došao do lopte, kontakta je bilo, a dovoljnog intenziteta? Procijenite sami.

POGLEDAJTE VIDEO:

Je li trebao biti penal za Hajduk?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Šest minuta poslije Marko Livaja zabio je za novo vodstvo Hajduka i pobjedu 2-1.

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