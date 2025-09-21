Obavijesti

TRAŽI GA PO ATENI

VIDEO Grčka folk pjevačica ne odustaje: 'Nole, gdje si? Nisam Srpkinja, ali želim ti zapjevati'

VIDEO Grčka folk pjevačica ne odustaje: 'Nole, gdje si? Nisam Srpkinja, ali želim ti zapjevati'
Njezina objava naišla je na razne reakcije, a dobar dio ljudi smatra da, kao i neke djevojke u prošlosti, želi nešto više od Novaka Đokovića. Ona to opovrgava

Srpski tenisač Novak Đoković (38) nalazi se u Grčkoj gdje uživa s obitelji čekajući nastup na turniru. Pojavile su se informacije da je kupio nekretninu u Ateni i da će trajno preseliti s obitelji u Grčku.

- Ne znam, ne znam. Samo uživam u vremenu s obitelji. Bit ću ovdje zbog turnira - rekao je Đoković ne želeći otkriti hoće li uistinu preseliti u Atenu.

Njegov dolazak u Grčku nije promaknuo grčkoj pjevačici Alexandri Preher, koja je odlučna u namjeri pronaći ga i pjevati mu neke hitove.

Inače živi u Dubaiju, ali je pratiteljima na društvenim mrežama s ovog podneblja poznata i po brojnim obradama folk hitova.

- Nole, nisam Srpkinja, ali sam čula da si doselio u Glyfadu, ovdje u Ateni. Tražim te da ti otpjevam: 'Idem preko zemlje Srbije' i 'Luda po tebe'. Hajde Nole. Pa, gdje si, bre? - rekla je pjevačica u videu na Instagramu.

Njezina objava naišla je na razne reakcije, a dobar dio ljudi smatra da, kao i neke djevojke u prošlosti, želi nešto više od Đokovića. Ona to opovrgava.

- Ljudi, ne tražim Noleta kako bih bila s njim. Jeste li ludi? Želim mu samo otpjevati pjesmu 'Idem preko zemlje Srbije' - kaže pjevačica.

