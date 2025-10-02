Rijeka doživjela šok u Erevanu! Noah šokirao na početku susreta, a Riječan dobili peti crveni karton sezone. Loša forma se nastavlja, hrvatski prvak ima tek četiri pobjede ove sezone
VIDEO Grozan start Jankovića! Rijeka ove sezone ima više crvenih kartona nego pobjeda
Hrvatski prvak Rijeka nije imala debi iz snova u Konferencijskoj ligi. Momčad Victora Sancheza gostovala je u Erevanu kod Noaha, koji je poveo već u šestoj minuti preko Nardina Mulahusejnovića, koji je iskoristio neopreznu reakciju gostujućeg golmana Zlomislića koji je izletio s linije.
Riječani nisu imali pravu reakciju na terenu. Domaćin je imao kompaktnu obranu, a loša situacija postala je lošijom za hrvatskog predstavnika u 29. minuti, kada je Niko Janković dobio crveni karton.
Veznjak Rijeke i bivši Dinamovac neoprezno je ušao u duel s protivničkim igračem, kojeg je nagazio po nozi s otvorenim stopalom. Bugarski sudac Radoslav Gidzhenov nije puno oklijevao, brzo je pokazao crveni karton Riječaninu za grubi prekršaj kojeg možete vidjeti klikom OVDJE.
Zanimljivo, ovo je čak peto isključenje za Rijeku u ovoj sezoni. Podsjetimo, Gabriel Rukavina i Toni Fruk dobili su crvene kartone protiv Ludogoreca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Dejan Petrovič u HNL-u protiv Osijeka. Ante Majstorović je također dobio crveni karton u uzvratu protiv PAOK-a u doigravanju Europske lige.
S druge strane, aktualni hrvatski prvak još je na mršave četiri pobjede u aktualnoj sezoni. Prva je bila 3. kolovoza protiv Slavena u prvom kolu HNL-a, druga devet dana kasnije protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za EL, a treća 21. kolovoza protiv PAOK-a. Od tada je Rijeka pobijedila jedino niželigaša Maksimir u Kupu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+