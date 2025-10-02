Obavijesti

VIDEO Grozan start Jankovića! Rijeka ove sezone ima više crvenih kartona nego pobjeda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Arenasport/Screenshot

Rijeka doživjela šok u Erevanu! Noah šokirao na početku susreta, a Riječan dobili peti crveni karton sezone. Loša forma se nastavlja, hrvatski prvak ima tek četiri pobjede ove sezone

Hrvatski prvak Rijeka nije imala debi iz snova u Konferencijskoj ligi. Momčad Victora Sancheza gostovala je u Erevanu kod Noaha, koji je poveo već u šestoj minuti preko Nardina Mulahusejnovića, koji je iskoristio neopreznu reakciju gostujućeg golmana Zlomislića koji je izletio s linije.

Riječani nisu imali pravu reakciju na terenu. Domaćin je imao kompaktnu obranu, a loša situacija postala je lošijom za hrvatskog predstavnika u 29. minuti, kada je Niko Janković dobio crveni karton.

Veznjak Rijeke i bivši Dinamovac neoprezno je ušao u duel s protivničkim igračem, kojeg je nagazio po nozi s otvorenim stopalom. Bugarski sudac Radoslav Gidzhenov nije puno oklijevao, brzo je pokazao crveni karton Riječaninu za grubi prekršaj kojeg možete vidjeti klikom OVDJE.

Foto: Arenasport/Screenshot

Zanimljivo, ovo je čak peto isključenje za Rijeku u ovoj sezoni. Podsjetimo, Gabriel Rukavina i Toni Fruk dobili su crvene kartone protiv Ludogoreca u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Dejan Petrovič u HNL-u protiv Osijeka. Ante Majstorović je također dobio crveni karton u uzvratu protiv PAOK-a u doigravanju Europske lige.

S druge strane, aktualni hrvatski prvak još je na mršave četiri pobjede u aktualnoj sezoni. Prva je bila 3. kolovoza protiv Slavena u prvom kolu HNL-a, druga devet dana kasnije protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za EL, a treća 21. kolovoza protiv PAOK-a. Od tada je Rijeka pobijedila jedino niželigaša Maksimir u Kupu.

