VIDEO Guirassy zabio hattrick za Borussiju, no nije bilo dovoljno. Evo kako je Barca prošla dalje

Borussia Dortmund Nike Kovača odigrala je čudesnu utakmicu pred domaćim navijačima na Signal Iduna Parku i pobijedila Barcelonu 3-1. No, unatoč velikoj pobjedi, "žuto-crni" nisu prošli u polufinale Lige prvaka. Visoki poraz u prvoj utakmici, u kojoj ih je Barcelona nadigrala i slavila s 4-0, odlučio je ukupnog pobjednika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Dani Olmo ne može igrati niti za španjolsku reprezentaciju | Video: 24sata Video

U 10. minuti Pascal Groß izborio je jedanaesterac nakon što je Wojciech Szczęsny napravio prekršaj. Serhou Guirassy panenkom je sjajno zabio s bijele točke. No, to je bio tek početak spektakla koji je gvinejski napadač priredio domaćim navijačima. Do kraja prvog poluvremena domaćini su stvarali prilike, ali lopta nije ulazila u gol. Samo četiri minute nakon početka drugog poluvremena zabili su za 2:0. Nakon kornera, Ramy Bensebaini vratio je loptu na drugu stativu, gdje se našao Guirassy i bez poteškoća je zakucao u mrežu.

Isti igrač samo pet minuta kasnije postao je tragičar jer je zabio autogol. Pokušao je izbaciti ubačaj, ali je loptu poslao u vlastitu mrežu. Do kraja utakmice Kovačeva momčad nastavila je pritiskati, a tračak nade vratio im je ponovno Guirassy koji je iskoristio pogrešku obrane Barcelone i zabio za 3-1.

Golove pogledajte OVDJE.

No, Borussia nije uspjela postići više od toga pa je Barcelona s ukupnih 5:3 prošla u polufinale, gdje će igrati protiv boljeg iz susreta Bayerna i Intera.