VIDEO Gužva pred tunelom! Englez pogazio Atleticov grb, Simeone i sin skočili na njega

Nakon završetka prve polufinalne utakmice Atletico Madrida i Arsenala (1-1) dogodio se incident prilikom odlaska momčadi u svlačionicu. Nekadašnji engleski reprezentativac i branič Arsenala Ben White prošao je preko Atleticova grba koji se nalazi ispred tunela na travnjaku i vodi u svlačionicu.

Pokraj njega bio je Giuliano Simeone, koji mu je prišao i unio mu se u lice. Ušli su u raspravu, a u sve se umiješao i napadačev otac te trener Atletica Diego Simeone. U prvi se trenutak činilo da će Argentinac deeskalirati sukob jer je Whitea potapšao po ramenu, ali ga je potom odgurnuo i razmijenio s njim nekoliko riječi.

To su primijetili i Englezovi suigrači, koji su odmah priskočili u pomoć, a priključili su se i ostali igrači Atletica pa je ispred tunela nastala velika gužva. Reagirali su i redari koji su uspjeli razdvojiti sukobljene strane.

U španjolskoj kulturi ne staje se na grbove klubova na travnjaku pa je prije nekoliko godina viralna postala snimka Cristiana Ronalda kako zaobilazi isti grb Atletica koji je White pogazio.

Uzvratna utakmica Arsenala i Atletica igra se u utorak 5. svibnja, a u njoj će pasti odluka o prvom finalistu ovosezonske Lige prvaka. U prvoj utakmici "topnici" su poveli u 44. minuti pogotkom iz jedanaesterca Victora Gyokeresa, a potom je konačnih 1-1, također s bijele točke, postavio Julian Álvarez u 56. minuti.