VIDEO Gvardiol zabio prvi gol za City ove sezone! Pogledajte ga

Manchester City dočekao je Leeds United u 13. kolu Premier lige, a nakon manje od pola sata igre već su "građani" dvaput poentirali. Prvi gol zabio je Phil Foden već u prvoj minuti, a na 2-0 je povisio Joško Gvardiol u 25. minuti.

Branič "vatrenih" dobro se snašao nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju i iz blizine poentirao za 2-0.

Hrvatskom braniču ovo je prvi gol ove sezone u 14. nastupu, ali već ima tri asistencije.