DOBRO SE SNAŠAO

VIDEO Gvardiol zabio prvi gol za City ove sezone! Pogledajte ga

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Toby Melville/REUTERS

Hrvatskom braniču ovo je prvi gol ove sezone u 14. nastupu, ali već ima tri asistencije. Prošle sezone zabio je šest golova za City

Manchester City dočekao je Leeds United u 13. kolu Premier lige, a nakon manje od pola sata igre već su "građani" dvaput poentirali. Prvi gol zabio je Phil Foden već u prvoj minuti, a na 2-0 je povisio Joško Gvardiol u 25. minuti. 

Branič "vatrenih" dobro se snašao nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju i iz blizine poentirao za 2-0. 

Gol Gvardiola pogledajte OVDJE

Hrvatskom braniču ovo je prvi gol ove sezone u 14. nastupu, ali već ima tri asistencije. 

