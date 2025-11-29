Hrvatskom braniču ovo je prvi gol ove sezone u 14. nastupu, ali već ima tri asistencije. Prošle sezone zabio je šest golova za City
DOBRO SE SNAŠAO
VIDEO Gvardiol zabio prvi gol za City ove sezone! Pogledajte ga
Čitanje članka: < 1 min
Manchester City dočekao je Leeds United u 13. kolu Premier lige, a nakon manje od pola sata igre već su "građani" dvaput poentirali. Prvi gol zabio je Phil Foden već u prvoj minuti, a na 2-0 je povisio Joško Gvardiol u 25. minuti.
Branič "vatrenih" dobro se snašao nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju i iz blizine poentirao za 2-0.
Gol Gvardiola pogledajte OVDJE
Hrvatskom braniču ovo je prvi gol ove sezone u 14. nastupu, ali već ima tri asistencije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku