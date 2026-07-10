VIDEO Haaland osim nogometa osvaja i glazbeni svijet! Njegov hit je na vrhu norveške ljestvice

Zvijezda ovog Svjetskog prvenstva i norveške reprezentacije Erling Haaland uživa na Mundijalu i to pokazuje svojim napadačkim sposobnostima te sedam zabijenih golova. Nakon slavlja protiv Brazila (2-1) napravio je kolaboraciju s jednim od najpoznatijih glazbenika u svijetu EDM glazbe, Kygom. Haalandovi viralni hit iz mlađih dana postao je globalno poznat s njegovim dobrim igrama u dresovima Salzburga, Dortmunda i Cityja.

Erling Haaland, who's in the FIFA World Cup playing for Norway, has a rap song with over 20 million views on YouTube.



Before he was a household name in the soccer world, the Norwegian striker made a song titled "Kygo Jo" with his childhood teammates as the group Flow Kingz when… pic.twitter.com/aOM5kk6G78 — XXL Magazine (@XXL) July 8, 2026

S dvojicom prijatelja iz norveške U-17 reprezentacije, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom, snimio je pjesmu. Zajedno su 2016. pod imenom Flow Kingz snimili hit “Kygo Jo” u dvorištu njegove kuće. Pjesma nema neku dublju poruku ni ozbiljnu priču, već je riječ o šaljivom rap uratku koji je nastao u opuštenoj atmosferi norveške U-17 reprezentacije.

U pjesmi se nižu ležerni i pomalo apsurdni stihovi o novcu, putovanjima, hrani i svakodnevnim situacijama, a sve je zamišljeno kao zabava trojice tadašnjih suigrača, a ne kao glazbeni projekt s ozbiljnom porukom.

Norveški glazbenik Kygo, pravim imenom Kyrre Gørvell-Dahll, proslavio se hitovima poput 'Firestone', 'Stole the Show' i 'It Ain’t Me'. On je obećao da će napraviti remiks Haalandove pjesme ako stasiti napadač zabije pogodak protiv Brazila u osmini finala. Haaland je zabio čak dva, a Kygo je svoje obećanje ispunio.

Remiks je postao veliki hit u rekordnom vremenu te najslušanija pjesma u Norveškoj, prema Spotifyju. Dvojac se nakon toga našao na videopozivu gdje su razmijenili mišljenja i konstatirali da je njihov hit na samom vrhu norveške glazbene ljestvice.