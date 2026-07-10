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KYGO I HAALAND

VIDEO Haaland osim nogometa osvaja i glazbeni svijet! Njegov hit je na vrhu norveške ljestvice

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Haaland osim nogometa osvaja i glazbeni svijet! Njegov hit je na vrhu norveške ljestvice
Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL
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Haaland dominira nogometnim terenima na SP-u, a sada i glazbenim. Kygo je remiksao njegov stari hit kojeg je prije 10 godina napravio s tadašnjim suigračima Erikom Botheimom i Erikom Sandbergom

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Zvijezda ovog Svjetskog prvenstva i norveške reprezentacije Erling Haaland uživa na Mundijalu i to pokazuje svojim napadačkim sposobnostima te sedam zabijenih golova. Nakon slavlja protiv Brazila (2-1) napravio je kolaboraciju s jednim od najpoznatijih glazbenika u svijetu EDM glazbe, Kygom. Haalandovi viralni hit iz mlađih dana postao je globalno poznat s njegovim dobrim igrama u dresovima Salzburga, Dortmunda i Cityja.

S dvojicom prijatelja iz norveške U-17 reprezentacije, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom, snimio je pjesmu. Zajedno su 2016. pod imenom Flow Kingz snimili hit “Kygo Jo” u dvorištu njegove kuće. Pjesma nema neku dublju poruku ni ozbiljnu priču, već je riječ o šaljivom rap uratku koji je nastao u opuštenoj atmosferi norveške U-17 reprezentacije.

U pjesmi se nižu ležerni i pomalo apsurdni stihovi o novcu, putovanjima, hrani i svakodnevnim situacijama, a sve je zamišljeno kao zabava trojice tadašnjih suigrača, a ne kao glazbeni projekt s ozbiljnom porukom.

Norveški glazbenik Kygo, pravim imenom Kyrre Gørvell-Dahll, proslavio se hitovima poput 'Firestone', 'Stole the Show' i 'It Ain’t Me'. On je obećao da će napraviti remiks Haalandove pjesme ako stasiti napadač zabije pogodak protiv Brazila u osmini finala. Haaland je zabio čak dva, a Kygo je svoje obećanje ispunio. 

Remiks je postao veliki hit u rekordnom vremenu te najslušanija pjesma u Norveškoj, prema Spotifyju. Dvojac se nakon toga našao na videopozivu gdje su razmijenili mišljenja i konstatirali da je njihov hit na samom vrhu norveške glazbene ljestvice. 

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