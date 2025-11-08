Obavijesti

VIDEO Hajduk objavio rijetku snimku iz svlačionice! Evo kako su igrači slavili nakon pobjede

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Splićani su vodeća momčad lige. Slijedi reprezentativna pauza, a nakon iste će Hajduk gostovati kod Rijeke u 14. kolu HNL-a 22. studenog

Hajduk je pobijedio Osijek u 13. kolu HNL-a i odvojio se na vrhu HNL-a s četiri boda više od drugoplasiranog Dinama. Splitski se sastav vratio na Poljud nakon više od mjesec dana i utakmice s Lokomotivom 27. rujna, a koliko im je značila pobjeda, pokazali su "bili" i nakon utakmice.

Objavio je Hajduk na društvenim mrežama video slavlja igrača iz svlačionice. Filip Krovinović u središtu je zbivanja, ali cijela momčad u veselom tonu pjeva pjesmu "Tek iz navike" od Doris Dragović. 

Slijedi reprezentativna pauza, a nakon iste će Hajduk gostovati kod Rijeke u 14. kolu HNL-a 22. studenog. 

