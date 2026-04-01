VIDEO Halidova pjesma orila je svlačionicom, a igrači BiH su nakon Italije 'smazali' - pizzu!

Bosna i Hercegovina ide na Svjetsko prvenstvo! Zenički grotlo progutao je Italiju i "zmajevi" idu u Ameriku. Nakon 1-1 nakon 90 minuta i produžetaka, BiH je zabila četiri penala, Talijani promašili dva i to je bilo to. Slavlje je počelo u Zenici, navijači su uletjeli u teren, a prekrasne scene stigle su iz svlačionice.

Tamo su razgaljeni reprezentativci Bosne i Hercegovine zapjevali poznatu pjesmu Halida Bešlića, koja ih je nosila cijele kvalifikacije. "Poljem se širi miris ljiljana" zaorilo se u svlačionici, a sreći nije bilo kraja. Igrači su se počastili pizzom, čime i simbolično "smazali" Italiju i ostavili ju bez Mundijala. Čudesna noć u Zenici.

Slavlje se kasnije nastavilo na ulicama svih gradova. Igrači su došli u Sarajevo, a tamo kaos. Ispred Vječne vatre dočekalo ih je mnoštvo navijača i pjesma je opet zagrmjela cijelom Bosnom i Hercegovinom. Mediji u BiH prenose kako je više od 100.000 ljudi izašlo na ulice glavnog grada da pozdravi heroje. Obratio im se Sergej Barbarez.

- Hvala vam što se nas podržavali, hvala vam mnogo. Ovi momci zaslužuju sve komplimente što su ovo izgurali - rekao je izbornik.