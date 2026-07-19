Obavijesti

Sport

Komentari 0
KONTROVERZNI PRVI DIO

VIDEO Halo, Vinčiću?! Olmo se naprezao u bolovima, a veznjak Argentine nije dobio ni žuti...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Halo, Vinčiću?! Olmo se naprezao u bolovima, a veznjak Argentine nije dobio ni žuti...
Foto: Carlos Barria
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zanimljiva situacija dogodila se u prvom dijelu finala! Mac Allister prvo pregrubim startom nad Olmom prošao bez žutog, a onda mu je i očiti rukomet promakao Vinčiću pa su se društvene mreže zapalile

Admiral

Španjolska i Argentina igrali su jalovo prvo poluvrijeme u finalu Svjetskog prvenstva. Start kojeg je Mac Allister napravio nad Danijem Olmom pokrenuo je mnoge priče i kontroverze kako se sudi za 'gauče'. Bivši profesionalni sudac Graham Scott komentirao je prekršaj argentinskog veznjaka oštrim i za čisti žuti karton. 

- Bilo je to za čisti žuti karton zbog neopreznog starta. Ušao je prebrzo u duel, a zatim je protivnika zahvatio prvo prednjom nogom, pa i drugom. Iznenađen sam jer je četvrti sudac imao savršen pogled na situaciju i trebao je moći upozoriti glavnog suca da mu da žuti karton.

Na X-u se proširila snimka jedne situacije gdje je Mac Allister opet bio u središtu pažnje. Tijekom jednog skoka je dirao očigledno loptu rukom, ali glavni sudac Slavko Vinčić nije se oglasio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'
NAJBOLJI SUSRET SP-A

Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'

Najbolju utakmicu SP-a odigrali su Francuzi i Englezi. Za 'tri lava' zabio je hat-trick Saka te po gol Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' su pogodili Mbappe (x2), Dembele i Barcola; Engleska je pobjedom osvojila broncu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026