VIDEO Halo, Vinčiću?! Olmo se naprezao u bolovima, a veznjak Argentine nije dobio ni žuti...

Španjolska i Argentina igrali su jalovo prvo poluvrijeme u finalu Svjetskog prvenstva. Start kojeg je Mac Allister napravio nad Danijem Olmom pokrenuo je mnoge priče i kontroverze kako se sudi za 'gauče'. Bivši profesionalni sudac Graham Scott komentirao je prekršaj argentinskog veznjaka oštrim i za čisti žuti karton.

Just a reminder that a tackle like this isn't a yellow card or worse because it's Alexis Mac Allister & Argentina.



Does Lionel Messi just indicate to the referee what is & isn't a foul at this point? pic.twitter.com/ySv5KDRNbH — Adam (@AdamJoseph) July 19, 2026

- Bilo je to za čisti žuti karton zbog neopreznog starta. Ušao je prebrzo u duel, a zatim je protivnika zahvatio prvo prednjom nogom, pa i drugom. Iznenađen sam jer je četvrti sudac imao savršen pogled na situaciju i trebao je moći upozoriti glavnog suca da mu da žuti karton.

Na X-u se proširila snimka jedne situacije gdje je Mac Allister opet bio u središtu pažnje. Tijekom jednog skoka je dirao očigledno loptu rukom, ali glavni sudac Slavko Vinčić nije se oglasio.