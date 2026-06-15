VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije

Zelenortski Otoci potpuno su šokirali Španjolsku (0-0) na Svjetskom prvenstvu. "Furija" je uzela samo bod, nije uspjela zabiti gol autsajderu i ovakav rezultat jedan je od većih šokova u povijesti Mundijala. Nevjerojatnu utakmicu odigrao je golman Zelenortskih Otoka Vozinha (40) koji je zaustavio najveće španjolske zvijezde.

After the game draw, the 40 years old Vozinha is crying. pic.twitter.com/TsTl9ly2Md — CR7 Fan⚽ (@CR7fando) June 15, 2026

Vozinha je imao sedam obrana, jedna bolja od druge, te je bio prava enigma koju Španjolci nikako nisu mogli dešifrirati. Na kraju utakmice heroj između stativa nije mogao suzdržati suze. Opkolili su ga njegovi suigrači, izgrlili i izljubili, a navijači su bili u deliriju. Fenomenalna partija jednog od starijih igrača na SP-u s 40 godina na leđima.

Foto: BRETT DAVIS

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