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HEROJ NA GOLU

VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Heroj Zelenortskih Otoka zaplakao nakon čudesne partije
Foto: screenshot/X

Šok na SP-u! Zelenortski Otoci izdržali protiv Španjolske, a 40-godišnji Vozinha sa 7 obrana uništio "furiju"

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Zelenortski Otoci potpuno su šokirali Španjolsku (0-0) na Svjetskom prvenstvu. "Furija" je uzela samo bod, nije uspjela zabiti gol autsajderu i ovakav rezultat jedan je od većih šokova u povijesti Mundijala. Nevjerojatnu utakmicu odigrao je golman Zelenortskih Otoka Vozinha (40) koji je zaustavio najveće španjolske zvijezde. 

Vozinha je imao sedam obrana, jedna bolja od druge, te je bio prava enigma koju Španjolci nikako nisu mogli dešifrirati. Na kraju utakmice heroj između stativa nije mogao suzdržati suze. Opkolili su ga njegovi suigrači, izgrlili i izljubili, a navijači su bili u deliriju. Fenomenalna partija jednog od starijih igrača na SP-u s 40 godina na leđima.

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Foto: BRETT DAVIS

Više o heroju Zelenortskih Otoka pročitajte OVDJE.

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