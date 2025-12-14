Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

VIDEO Hezonja je u svlačionici pjesmom provocirao suigrača: 'Napadaj, Partizane napadaj!'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hezonja je u svlačionici pjesmom provocirao suigrača: 'Napadaj, Partizane napadaj!'
2
Foto: Dusan Milenkovic

Mario Hezonja trenutačno igra za Real Madrid, ali nikad nije skrivao da je navijač Partizana. Na snimci iz svlačionice provocirao je suigrača koji je jednu sezonu igrao za Crvenu Zvezdu. Video je izazvao burne reakcije

Mario Hezonja našao se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog košarke. Hrvatski košarkaš na društvenim mrežama je objavio snimku iz svlačionice koja je izazvala burne reakcije. Hezonja je pjevao navijačke pjesme Partizana i snimao svog suigrača Argentinca Facunda Campazza.

@supermariohezonja11 Locker room RIVALRY!! @Facu Campazzo 😁🤍 #team #basketball #serbia #fan #sport ♬ original sound - Mario Hezonja

"Napadaj, napadaj, Partizane napadaj" pjevao je Hezonja u svlačionici, a njegov suigrač Campazzo proveo je 2022./23. sezonu u dresu Crvene Zvezde. U opisu objave na Tiktoku Hezonja je napisao  "Rivalstvo u svlačionici." Argentinski košarkaš odgovorio mu je "Mrš" u komentarima ispod objave i skupio mnoštvo lajkova. 

Hezonja je inače isticao kako je navijač Partizana te kako mu je beogradski klub draži i od Cibone upravo zbog njegovih navijača.

- Čitao sam da me želi Dule Vujošević, ali i neki drugi europski klubovi. Partizan mi je najdraži klub, draži i od Cibone. Kakve oni navijače imaju, ludilo - izjavio je Hezonja jednom prilikom 2012. kao U-17 reprezentativac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret
FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi
VRUĆA PARAGVAJKA

FOTO Vatrena Paragvajka prije 15 godina raspametila sve na SP-u. Evo čime se sada bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025