Mario Hezonja trenutačno igra za Real Madrid, ali nikad nije skrivao da je navijač Partizana. Na snimci iz svlačionice provocirao je suigrača koji je jednu sezonu igrao za Crvenu Zvezdu. Video je izazvao burne reakcije
VIDEO Hezonja je u svlačionici pjesmom provocirao suigrača: 'Napadaj, Partizane napadaj!'
Mario Hezonja našao se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog košarke. Hrvatski košarkaš na društvenim mrežama je objavio snimku iz svlačionice koja je izazvala burne reakcije. Hezonja je pjevao navijačke pjesme Partizana i snimao svog suigrača Argentinca Facunda Campazza.
"Napadaj, napadaj, Partizane napadaj" pjevao je Hezonja u svlačionici, a njegov suigrač Campazzo proveo je 2022./23. sezonu u dresu Crvene Zvezde. U opisu objave na Tiktoku Hezonja je napisao "Rivalstvo u svlačionici." Argentinski košarkaš odgovorio mu je "Mrš" u komentarima ispod objave i skupio mnoštvo lajkova.
Hezonja je inače isticao kako je navijač Partizana te kako mu je beogradski klub draži i od Cibone upravo zbog njegovih navijača.
- Čitao sam da me želi Dule Vujošević, ali i neki drugi europski klubovi. Partizan mi je najdraži klub, draži i od Cibone. Kakve oni navijače imaju, ludilo - izjavio je Hezonja jednom prilikom 2012. kao U-17 reprezentativac.
