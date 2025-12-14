VIDEO Hezonja je u svlačionici pjesmom provocirao suigrača: 'Napadaj, Partizane napadaj!'

Mario Hezonja našao se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog košarke. Hrvatski košarkaš na društvenim mrežama je objavio snimku iz svlačionice koja je izazvala burne reakcije. Hezonja je pjevao navijačke pjesme Partizana i snimao svog suigrača Argentinca Facunda Campazza.

"Napadaj, napadaj, Partizane napadaj" pjevao je Hezonja u svlačionici, a njegov suigrač Campazzo proveo je 2022./23. sezonu u dresu Crvene Zvezde. U opisu objave na Tiktoku Hezonja je napisao "Rivalstvo u svlačionici." Argentinski košarkaš odgovorio mu je "Mrš" u komentarima ispod objave i skupio mnoštvo lajkova.

Hezonja je inače isticao kako je navijač Partizana te kako mu je beogradski klub draži i od Cibone upravo zbog njegovih navijača.

- Čitao sam da me želi Dule Vujošević, ali i neki drugi europski klubovi. Partizan mi je najdraži klub, draži i od Cibone. Kakve oni navijače imaju, ludilo - izjavio je Hezonja jednom prilikom 2012. kao U-17 reprezentativac.