Hezonja je zabio 19 koševa u pobjedi Real Madrida nad Virtusom iz Bologne. Hrvatski košarkaš bio je najbolji igrač svoje momčadi i potvrdio je da je u sjajnoj formi
VIDEO Hezonja ponovo sjajan. Real srušio Virtus u Madridu...
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja sa 19 je koševa bio najbolji strijelac madridskog Reala u 92-84 domaćoj pobjedi protiv Virtusa iz Bologne u susretu 30. kola Eurolige.
Hezonja je na terenu proveo 24:24 minuta uz šut 3-5 kako za dva tako i za tricu te 4-4 s linije slobodnih bacanja, a upisao je i šest skokova, tri asistencije i dvije osvojene lopte.
Hezonjin šou pogledajte OVDJE.
Real je ovom pobjedom stigao do omjera 19-11, dok je Virtus na 13-16.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku