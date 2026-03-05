Obavijesti

VIDEO Hezonja ponovo sjajan. Real srušio Virtus u Madridu...

VIDEO Hezonja ponovo sjajan. Real srušio Virtus u Madridu...
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hezonja je zabio 19 koševa u pobjedi Real Madrida nad Virtusom iz Bologne. Hrvatski košarkaš bio je najbolji igrač svoje momčadi i potvrdio je da je u sjajnoj formi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja sa 19 je koševa bio najbolji strijelac madridskog Reala u 92-84 domaćoj pobjedi protiv Virtusa iz Bologne u susretu 30. kola Eurolige.

Hezonja je na terenu proveo 24:24 minuta uz šut 3-5 kako za dva tako i za tricu te 4-4 s linije slobodnih bacanja, a upisao je i šest skokova, tri asistencije i dvije osvojene lopte.

Hezonjin šou pogledajte OVDJE.

Real je ovom pobjedom stigao do omjera 19-11, dok je Virtus na 13-16.

