Aleks Stojaković je ovo ljeto došao u Lokomotivu iz Jaruna, a sada je zabio i prvi gol za klub s Kajzerice. Vasilj mu je poslao sjajnu loptu u prostor, a mladi Slovenac je mirno zabio za 1-0
ODLIČNA ZAVRŠNICA
VIDEO Hladnokrvni Stojaković kroz noge kapetanu Slavena! Ovako je dao prvijenac u HNL-u
Lokomotiva je povela iz prve prave prilike protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon čvrstog početka svoj prvijenac je u 10. minuti zabio Slovenac Aleks Stojaković koji je u Lokomotivu stigao ovo ljeto iz Jaruna. Lagano se igralo na početku, a onda su gosti na brzinu šokirali navijače u Koprivnici.
Nakon što je Belupo kombinirao na 30 metara od gola Lokomotive, domaći su izgubili loptu i sijevnula je kontra. Jakov Anton Vasilj poslao je sjajnu loptu u prostor za Stojakovića koji se sjurio prema golu i mirno zabio u drugi kut. Nemoćan je bio Hadžikić na golu domaćih i Lokomotiva dolazi u prednost.
