VIDEO Hladnokrvni Stojaković kroz noge kapetanu Slavena! Ovako je dao prvijenac u HNL-u

Lokomotiva je povela iz prve prave prilike protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon čvrstog početka svoj prvijenac je u 10. minuti zabio Slovenac Aleks Stojaković koji je u Lokomotivu stigao ovo ljeto iz Jaruna. Lagano se igralo na početku, a onda su gosti na brzinu šokirali navijače u Koprivnici.

Lineups provided by Sofascore

Nakon što je Belupo kombinirao na 30 metara od gola Lokomotive, domaći su izgubili loptu i sijevnula je kontra. Jakov Anton Vasilj poslao je sjajnu loptu u prostor za Stojakovića koji se sjurio prema golu i mirno zabio u drugi kut. Nemoćan je bio Hadžikić na golu domaćih i Lokomotiva dolazi u prednost.

Gol Stojakovića pogledajte OVDJE.