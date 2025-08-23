Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLIČNA ZAVRŠNICA

VIDEO Hladnokrvni Stojaković kroz noge kapetanu Slavena! Ovako je dao prvijenac u HNL-u

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hladnokrvni Stojaković kroz noge kapetanu Slavena! Ovako je dao prvijenac u HNL-u
Foto: Tportal/Screenshot

Aleks Stojaković je ovo ljeto došao u Lokomotivu iz Jaruna, a sada je zabio i prvi gol za klub s Kajzerice. Vasilj mu je poslao sjajnu loptu u prostor, a mladi Slovenac je mirno zabio za 1-0

Lokomotiva je povela iz prve prave prilike protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon čvrstog početka svoj prvijenac je u 10. minuti zabio Slovenac Aleks Stojaković koji je u Lokomotivu stigao ovo ljeto iz Jaruna. Lagano se igralo na početku, a onda su gosti na brzinu šokirali navijače u Koprivnici.

Lineups provided by Sofascore

Nakon što je Belupo kombinirao na 30 metara od gola Lokomotive, domaći su izgubili loptu i sijevnula je kontra. Jakov Anton Vasilj poslao je sjajnu loptu u prostor za Stojakovića koji se sjurio prema golu i mirno zabio u drugi kut. Nemoćan je bio Hadžikić na golu domaćih i Lokomotiva dolazi u prednost. 

Gol Stojakovića pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Slaven Belupo doveo Leonarda Zutu, u Hajduk stižu igrači iz La Lige?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Højlund prema Napoliju, Manchester United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica ruši predrasude: Ne sluša cajke, a zovu je najsnažnijom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025