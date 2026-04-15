NBA PLAY-IN TURNIR

VIDEO Hornetsi izbacili Heat u velikoj drami, Portland prošao

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Hornetsi izbacili Heat u velikoj drami, Portland prošao
Foto: Jim Dedmon

Drama u NBA! Hornetsi u produžetku izbacili Heat, a Blazersi šokirali Sunse i osigurali doigravanje. LaMelo Ball i Deni Avdija junaci večeri

Admiral

Krenuo je najočekivaniji dio sezone, doigravanje u NBA ligi, a prva večer play-in turnira odmah je ponudila dvije nevjerojatne utakmice s dramatičnim završnicama. Charlotte Hornetsi su nakon produžetka eliminirali Miami Heat, dok su Portland Trail Blazersi priredili senzacionalan preokret protiv Phoenix Sunsa.

Drama u Charlotteu i kraj sezone za Miami

U prvoj utakmici večeri, Charlotte Hornetsi su u trileru koji je otišao u produžetak svladali Miami Heat 127-126. Junaci pobjede bili su LaMelo Ball, koji je zabio odlučujući koš, te Miles Bridges, koji je pobjedu osigurao blokadom u posljednjoj sekundi. Utakmica je bila napeta od samog početka, a regularni dio završio je neriješeno nakon što je Coby White pogodio nevjerojatnu tricu za izjednačenje samo deset sekundi prije kraja.

Prava drama odvijala se u produžetku. Miami je osam sekundi prije kraja poveo 126-125 nakon što je Tyler Herro pogodio tri slobodna bacanja. Loptu je uzeo Ball, prošao po desnoj strani i položio za vodstvo Hornetsa. U preostale četiri sekunde gosti nisu uspjeli organizirati napad, a pokušaj polaganja Daviona Mitchella fantastično je blokirao Bridges, čime je pokrenuo veliko slavlje u dvorani. Ball je utakmicu završio s 30 koševa i deset asistencija, dok je Bridges dodao 28. Kod poraženog Heata, koji je igrao bez ozlijeđenog Bama Adebaya od druge četvrtine, najbolji su bili Mitchell s 28 i Andrew Wiggins s 27 koševa. Hornetsi će za osmo mjesto i ulazak u doigravanje igrati protiv poraženog iz susreta Philadelphije i Orlanda.

Senzacija u Phoenixu, Blazersi osigurali doigravanje

U drugoj utakmici večeri, Portland Trail Blazersi su osigurali sedmo mjesto na Zapadu i okršaj sa San Antonio Spursima u prvom krugu doigravanja. U gostima su svladali Phoenix Sunse 114-110 nakon što su u posljednjoj četvrtini nadoknadili zaostatak od 11 koševa. Sunsi su kontrolirali veći dio susreta i činilo se da sigurno plove prema pobjedi, no Portland se nije predavao.

Junak pobjede bio je Deni Avdija, koji je odigrao utakmicu karijere. Postigao je 41 koš uz 12 asistencija i sedam skokova, pokazavši zašto je ove sezone dobio poziv na utakmicu svih zvijezda. Ključni trenutak dogodio se 16 sekundi prije kraja, kada je Avdija kod rezultata 110-109 za Sunse pogodio polaganje uz prekršaj i realizirao dodatno slobodno bacanje za vodstvo 112-110. U posljednjem napadu Sunsa, Jalen Green, koji je do tada bio najbolji igrač domaćih s 35 koševa, promašio je otvorenu tricu za pobjedu. Phoenix sada ima još jednu priliku za ulazak u doigravanje. Za osmo mjesto i dvoboj s Oklahoma City Thunderom igrat će protiv pobjednika susreta između Los Angeles Clippersa i Golden State Warriorsa.

*uz kotištenje AI-a

Komentari 0
