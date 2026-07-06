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VIDEO Horor ozljeda engleske ikone u slavlju: 'Izgleda loše...'

Piše HINA,
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VIDEO Horor ozljeda engleske ikone u slavlju: 'Izgleda loše...'
Foto: screenshot/X
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Šok u Engleskoj: Jordan Henderson teško ozlijedio zglob slavljem pobjede i završio u bolnici!

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Engleski reprezentativac Jordan Henderson (36) ozlijedio je zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.  Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima.

- Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna ozljeda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici - izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC. 

Engleska se pobjedom 3-2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil 2-1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Miamiju. Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Reeceu Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati s terena. Dosad je odigrao samo šest minuta u pobjedi nad Panamom u grupnoj fazi.

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