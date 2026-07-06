VIDEO Horor ozljeda engleske ikone u slavlju: 'Izgleda loše...'

Engleski reprezentativac Jordan Henderson (36) ozlijedio je zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika. Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

- Izgleda zaista loše. To je prilično ozbiljna ozljeda. Doktor mi je rekao da je on u bolnici - izjavio je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC.

Engleska se pobjedom 3-2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil 2-1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Miamiju. Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Reeceu Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati s terena. Dosad je odigrao samo šest minuta u pobjedi nad Panamom u grupnoj fazi.