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BRUTALAN OKRŠAJ

VIDEO Horor u Ljubljani. Napali i propucali FNC-ova borca, on se opirao četvorici! 'Šta je, klošari'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Horor u Ljubljani. Napali i propucali FNC-ova borca, on se opirao četvorici! 'Šta je, klošari'
Foto: Instagram

Šok u Ljubljani: MMA borac Drabinca upucan u nogu, ali je krvav nastavio tuču protiv četvorice napadača i šokirao snimkom

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FNC-ova MMA borca Aleksandra Drabincu brutalno su napali i ranili vatrenim oružjem u petak navečer u ugostiteljskom objektu u Ljubljani. Šokantna snimka nadzorne kamere, koju je sam objavio, prikazuje nevjerojatnu scenu u kojoj se Drabinca sam suprotstavlja četvorici napadača te, unatoč tome što su ga pogodili s dva metka u nogu, ostaje na nogama i nastavlja se boriti.

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Snimka koja ledi krv u žilama

Videozapis, koji je Drabinca podijelio na svom Instagram profilu uz opis "Čisto da se zna što je bilo", započinje prikazom četvorice muškaraca na terasi restorana. Ubrzo im prilazi 201 centimetar visoki teškaš i izravno im se obraća. Dovoljno je samo nekoliko sekundi da verbalni sukob preraste u opći kaos. Izbija tučnjava u kojoj se Drabinca, unatoč brojčanoj nadmoći napadača, nevjerojatno snalazi. Snažnim krošeima uspijeva uzdrmati protivnike, a jednog od njih, krupnijeg stasa, preciznim udarcem obara na pod.

Kad se povlači s terase, jedan od napadača vadi pištolj i ispaljuje više hitaca prema njemu. Najmanje dva metka pogađaju borca u nogu. No, umjesto da padne, ranjeni Drabinca nastavlja borbu i izvan terase, a zatim se vraća na poprište sukoba dok ga napadači gađaju stolicama. Ni vatreno oružje, ni brojčana nadmoć nisu bili dovoljni da zaustave neporaženog borca koji je pokazao nevjerojatnu izdržljivost.

"Pet vas je, a ne možete mi ništa!"

Ono što dodatno šokira, osim same brutalnosti napada, jest reakcija Aleksandra Drabince nakon što je propucan. Unatoč teškim ozljedama i očitoj opasnosti, uzvraća udarcima i viče.

​- Mamu vam je*em u pi*ku klošarku! Šta je, klošari?! - odzvanjalo je terasom dok je teškaš rodom Pridnjestrovlja odbijao napade.

Na kraju snimke, Drabinca se povlači u unutrašnjost restorana, dok napadači ostaju na terasi, vidno uzdrmani. Prije nego što se video prekine, Drabinca im govori:

​- Šta je, pi*ketine?! Pet vas je, a ne možete mi ništa! Nesposobne pi*ketine! Sam sam došao! Sam!.

Motiv napada za sada ostaje nepoznat, a slovenska policija još se nije službeno oglasila s detaljima istrage niti informacijama o uhićenjima.

Borac visok 201 centimetar i težak 120 kilograma u profesionalnoj karijeri ostvario je savršen omjer od četiri pobjede u isto toliko mečeva, čime se etablirao kao jedan od najperspektivnijih teškaša u regiji. Trenutačno zauzima šesto mjesto na službenoj FNC-ovoj ljestvici teške kategorije. Posljednji nastup imao je upravo u Ljubljani, na priredbi FNC 29 u Areni Stožice, gdje je nakon tri teške runde podijeljenom sudačkom odlukom svladao Čeha Milana Kadleca.

Borci mu pružili podršku

Vijest o napadu i objavljena snimka brzo su se proširile društvenim mrežama, izazvavši šok i nevjericu. Brojni kolege borci javno su izrazili podršku Drabinci, diveći se njegovoj hrabrosti. Jedan od najpoznatijih regionalnih boraca i član UFC-a, Aleksandar Rakić, kratko je komentirao objavu s tri slova koja sve govore: "BMF" (Baddest Motherfucker), neslužbenom titulom za najčvršće borce. Podršku je pružio i Aleksandar "Joker" Ilić.

​- Svaka čast, čovjek samo sam sebi može oduzeti dostojanstvo - poručio je.

*uz korištenje AI-ja

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