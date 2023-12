VIDEO Hrga zapjevao Australcu pa mu poručio: 'Neću biti blag!'

Dva nas dana dijele do boksačkog spektakla u Rijadu na kojem će nastupati i najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (31, 16-0) protiv Australca Marka De Morija (41, 41-2-2). Njihova je borba druga na rasporedu, a na konferenciji za novinare prije meča je 'El Animal' i zapjevao.

- Let's get down the business (op.a. pjevao je stihove poznate pjesme'). On ima hrvatske korijene pa sam mislio da ću biti blag prema njemu, ali nakon što je ovo rekao - ništa od toga.

Podsjetimo, Australac je istaknuo da želi nokautirati Hrgovića u prvih par rundi, dok će u kasnijim rundama boksati prljavo pa i 'pogoditi ga u međunožje' ako treba. No, prema kladionicama je hrvatski teškaš ogromni favorit. Na njegovu je pobjedu koeficijent 1,03, na remi je 25, dok je na pobjedu De Morija koeficijent 12.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Boksači su odradili i sučeljavanje, a slijedi im još samo vaganje pa meč. Priredbu će predvoditi meč između drugog izazivača po IBF-u Otta Wallina (33, 26-1) te bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue (34, 26-3), a upravo se jedan od te dvojice spominje kao mogući protivnik Hrgovića u borbi za teškaški pojas po IBF-u ukoliko on ostane bez vlasnika nakon meča između Tysona Furyja (35, 34-1) i Oleksandra Usika (36, 21-14).