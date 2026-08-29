VIDEO Hrgoviću i Itaumi sudi kontroverzni britanski sudac: 'Obitelj mu prima prijetnje...'

Howard Foster, jedan od najiskusnijih britanskih boksačkih sudaca, određen je kao sudac u ringu za važan meč Filipa Hrgovića protiv Mosesa Itaume. Iako iza sebe ima više od 1500 mečeva, uključujući borbe za svjetske titule, Fosterova karijera obilježena je nizom kontroverzi koje su ga učinile jednim od najpoznatijih, ali i najkritiziranijih sudaca u svijetu boksa.

Meč koji je snažno obilježio reputaciju Howarda Fostera dogodio se 23. studenoga 2013. u Manchesteru. U borbi za WBA i IBF naslove supersrednje kategorije, Carl Froch branio je pojaseve protiv izazivača Georgea Grovesa. Početak meča bio je neočekivan. Groves je srušio prvaka već u prvoj rundi i dominirao borbom. Uoči devete runde, vodio je na sve tri sudačke kartice. Tada se dogodio trenutak koji je izazvao podijeljene reakcije u boksačkoj javnosti.

Froch je pogodio Grovesa desnicom i krenuo u napad. Iako je Groves bio uzdrman, još uvijek je stajao na nogama. Foster je, međutim, nakon svega nekoliko udaraca uskočio između boraca i prekinuo meč. U dvorani su uslijedile burne reakcije. Publika, koja je do tog trenutka navijala za Frocha, okrenula se protiv suca i odluku popratila glasnim zvižducima. Sam Groves je bio bijesan, tvrdeći da je sudac donio "užasnu odluku". Reakcije su bile toliko snažne da se Grovesov tim žalio IBF-u, koji je kasnije naredio revanš, navodeći da je Fosterovo postupanje pridonijelo porazu.

Posljedice te odluke za Fostera bile su teške. Zbog reakcije publike, zaštitari su ga morali ispratiti iz dvorane, skrivajući ga kaputom kako bi zajamčili njegovu sigurnost. Problemi su se nastavili i izvan arene. Prema izvještajima britanskih medija, Foster i njegova obitelj tjednima su primali ozbiljne prijetnje. Prijatelj suca izjavio je za lokalne novine kako je situacija postala neizdrživa.

​- Howard i njegova obitelj primaju brojne prijetnje. On može podnijeti kritiku, često i mora, ali kada njemu i njegovoj obitelji prijete ispred kuće, to je prešlo svaku mjeru - rekao je.

Iako je British Boxing Board of Control stao u njegovu obranu, tvrdeći da je Foster postupio ispravno štiteći zdravlje borca, bio je pod velikim pritiskom. Robert Smith, čelnik odbora, branio ga je riječima: "Bio je blizu boraca, gledao im je u oči i sigurnost boksača mu je bila na prvom mjestu. Još jedan udarac mogao je uništiti Georgeovu karijeru."

Zanimljivo je da Fostera ne kritiziraju uvijek zbog preranog zaustavljanja borbi. Njegova reputacija neujednačenog suca potvrđena je u više navrata. U meču Josha Warringtona i Mauricija Lare 2021. godine, dio javnosti smatrao je da je trebao reagirati ranije i prekinuti borbu dok je Warrington primao teške udarce. Tada je iz boksačkog saveza stiglo objašnjenje da je Foster procijenio kako je Warrington lucidan i sposoban nastaviti.

S druge strane, u meču Fabija Wardleyja i Josepha Parkera ponovno je bio na meti kritika zbog prekida u 11. rundi dok je Parker, koji je vodio na sudačkim karticama, još uvijek bio na nogama. Upravo ta nepredvidivost i neujednačen kriterij razlog su zbog kojeg je vijest o njegovom imenovanju za meč Hrgović - Itauma izazvala zabrinutost među boksačkim fanovima, a čak je i ugledni američki novinar Dan Rafael kratko poručio: "Nažalost, Howard Foster bit će sudac.

*uz korištenje AI-ja