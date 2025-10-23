VIDEO Hrvat je najbolji strijelac Konferencijske lige, zabio još dva gola i opet srušio Kanea!

Nakon hat-tricka grčkom velikanu AEK-u, Franko Kovačević (26) nastavio je sa sjajnim partijama u Konferencijskoj ligi i na gostovanju kod Shamrock Roversa u Irskoj. Hrvatski napadač zabio je dva gola i potvrdio status najboljeg strijelca Uefina najmlađeg klupskog natjecanja.

Bivši nogometaš Hajduka i Rijeke prvo je u 33. minuti provozao čak trojicu domaćih igrača i krasno zabio u suprotni kut, a sedam minuta poslije prsima u gol spustio loptu iz blizine za 2-0. Ove sezone ima strašne brojke, u 19 utakmica u svim natjecanjima zabio je čak 22 gola!

Kovačevićeve golove pogledajte OVDJE.

Ponovno je preskočio Harryja Kanea, zvijezdu Bayerna i engleske reprezentacije, koji ima 20, a bolji od njega samo je Jorge Rivera, igrač portorikanskog prvoligaša Metropolitan FA-a, koji je u 12 utakmica zabio 24 gola.

Izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak objavljuje popis igrača za posljednje dvije utakmice kvalifikacija protiv Farskih Otoka i Crne Gore, a s obzirom na to da često ukazuje kako je Europa jedino mjerilo i da "jedva čeka da se netko novi pojavi", a u potrazi je za napadačem, možda bi se Franko i mogao nadati da će mu završiti na radaru. Trener Celja Albert Riera je nedavno kazao:

- Takve blistave brojke u mnogim bi reprezentacijama bile garancija poziv, ali ne i u njegovoj. Zlatko Dalić ga ignorira, barem zasad. Sutra ću biti po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije.

On je sam, pak, skromno kazao:

- Ja sam Hrvat, i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći reprezentaciji. Dat ću sve od sebe i čekati poziv - kazao je Kovačević.