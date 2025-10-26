VIDEO Hrvat 'zasolio' Hrvatu: Bašić zabio nakon više od dvije godine i Tudora približio otkazu

Hrvatski nogometaš Toma Bašić konačno proživljava sretne trenutke. Iz kola u kolo igra sve bolje i napokon je bitan član udarne postave Lazija. Maurizio Sarri mu je ukazao povjerenje i u derbiju protiv Juventusa u 8. kolu Serie A, a bivši veznjak Hajduka vratio mu je na najbolji mogući način.

Usrećio je svojeg trenera, ali rastužio sunarodnjaka na klupi 'stare dame'. Bašić je zabio krasan gol s 18, 19 metara za vodstvo Rimljana te Igora Tudora gurnuo bliže otkazu. Tudoru se opasno trese trenerska klupa, četiri utakmice je bez pobjede, a poraz od Lazija, nakon onog od Coma, mogao bi mu biti i posljednji na klupi torinskog kluba.

VIDEO GOLA POGLEDAJTE OVDJE

Bašić je do ove utakmice imao tri nastupa i asistenciju, a dosad je odigrao 226 minuta. Uoči početka sezone kod zahtjevni Sarri ga je u potpunosti otpisao, no zbog velikog broja ozljeda morao ga je ubaciti u prvi sastav.

Hrvatski veznjak priliku je iskoristio na na najbolji mogući način i konačno ponovno podsjeća na sebe iz najboljih dana.