Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Hrvat 'zasolio' Hrvatu: Bašić zabio nakon više od dvije godine i Tudora približio otkazu

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hrvat 'zasolio' Hrvatu: Bašić zabio nakon više od dvije godine i Tudora približio otkazu
Foto: REUTERS/PIXSELL, ArenaSport/Screenshot

Bivši veznjak Hajduka zabio je krasan gol protiv Juventusa i produbio veliku krizu legende splitskog kluba koja sjedi na klupi 'stare dame'

Hrvatski nogometaš Toma Bašić konačno proživljava sretne trenutke. Iz kola u kolo igra sve bolje i napokon je bitan član udarne postave Lazija. Maurizio Sarri mu je ukazao povjerenje i u derbiju protiv Juventusa u 8. kolu Serie A, a bivši veznjak Hajduka vratio mu je na najbolji mogući način.

Usrećio je svojeg trenera, ali rastužio sunarodnjaka na klupi 'stare dame'. Bašić je zabio krasan gol s 18, 19 metara za vodstvo Rimljana te Igora Tudora gurnuo bliže otkazu. Tudoru se opasno trese trenerska klupa, četiri utakmice je bez pobjede, a poraz od Lazija, nakon onog od Coma, mogao bi mu biti i posljednji na klupi torinskog kluba.

VIDEO GOLA POGLEDAJTE OVDJE

Bašić je do ove utakmice imao tri nastupa i asistenciju, a dosad je odigrao 226 minuta. Uoči početka sezone kod zahtjevni Sarri ga je u potpunosti otpisao, no zbog velikog broja ozljeda morao ga je ubaciti u prvi sastav.

Hrvatski veznjak priliku je iskoristio na na najbolji mogući način i konačno ponovno podsjeća na sebe iz najboljih dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025