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VIDEO Hrvatska na rubu kiksa u Davis Cupu: Nijemci opet vode

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Hrvatska na rubu kiksa u Davis Cupu: Nijemci opet vode
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Hrvatskoj sada treba pobjeda Dine Prižmića protiv Alexandera Zvereva, aktualnog osvajača US Opena i drugog tenisača svijeta, kako bi ostala u igri za pobjedu u ovom dvoboju

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Hrvatska teniska reprezentacija nalazi se u problemu. Nakon što je subotu na Davis Cupu završila neriješeno protiv jake Njemačke koju predvodi Aleksander Zverev, Nijemci su ponovno u prednosti. 

Domaći par Kevin Krawietz i Tim Pütz donio je Nijemcima vodstvo pobjedom protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Krawietz i Pütz slavili su 7:5, 6:2 nakon sat i 12 minuta igre te tako Njemačku doveli na korak od plasmana u četvrtfinale Davis Cupa.

DAVIS CUP Prižmić pobijedio i izjednačio za Hrvatsku protiv Njemačke!
Prižmić pobijedio i izjednačio za Hrvatsku protiv Njemačke!

U prvom setu odlučio je jedan break. Nijemci su iskoristili svoju prvu priliku za oduzimanje servisa hrvatskom paru, što im je bilo dovoljno za osvajanje seta 7:5. Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

U drugom setu domaći su tenisači bili uvjerljiviji. Dvaput su oduzeli servis Mektiću i Paviću te bez većih problema zaključili meč sa 6:2.

Hrvatskoj sada treba pobjeda Dine Prižmića protiv Alexandera Zvereva, aktualnog osvajača US Opena i drugog tenisača svijeta, kako bi ostala u igri za pobjedu u ovom dvoboju.   
 

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