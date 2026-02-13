Obavijesti

NASTAVILI NIZ MEDALJA

VIDEO Hrvatska svećenička reprezentacija viceprvak Europe

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hrvatska katolička mreža

Hrvatski svećenici osvojili srebro na EP-u u Poljskoj! Nakon dramatične pobjede nad BiH, u finalu izgubili od domaćina 2-0. Ponos i zajedništvo vode ih do medalja

Hrvatska svećenička malonogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Poljskoj, gdje je u finalnom susretu izgubila od domaćina 2-0. Bronca je pripala Portugalu koji je u dvoboju za treće mjesto svladao Bosnu i Hercegovinu 1-0.

- Izuzetno smo ponosni svi svećenici na ovo naše postignuće i osvojenu srebrnu medalju… Ovo je treće prvenstvo gdje Hrvatska uzima medalju, a onda i naš kontinuitet jer nakon zlata u Albaniji i bronce u Mađarskoj ovdje u Poljskoj smo se okitili srebrom - rekao je hrvatski izbornik vlč. Krešimir Žinić za Hrvatski katolički radio.

Hrvatska je do finala stigla nakon dramatičnog polufinalnog ogleda protiv Bosne i Hercegovine koju vodi bivši hrvatski reprezentativac Mato Neretljak. Glavni dio završio je bez golova, a hrvatski su svećenici pokazali više mirnoće i koncentracije u raspucavanju sedmeraca, slavivši s uvjerljivih 4-1.

- Jako teška utakmica protiv Bosne i Hercegovine koja je bila stalno u egalu… Imali smo više sreće i koncentracije, a rekao bih i zajedništva, hrvatskog ponosa i karaktera - istaknuo je izbornik.

U finalu, međutim, Poljska je bila bolja i zasluženo slavila 2-0, čime je domaćoj publici donijela naslov europskog prvaka.

Natjecanje je otvoreno svečanom misom koju je predslavio lublinski nadbiskup Stanisław Budzik. Već prvoga dana Hrvatska je pokazala ozbiljne ambicije. U skupini je svladala Sloveniju 3-0 i Maltu 11-1, dok je jedini poraz pretrpjela od Portugala (1-0). Kao drugoplasirana momčad izborila je četvrtfinale, gdje je u napetoj utakmici pobijedila Slovačku 3-2.

Srebro iz Poljske nastavak je impresivnog niza hrvatske svećeničke reprezentacije koja je u posljednja tri izdanja prvenstva osvojila sva tri odličja, zlato, broncu i sada srebro.

- Drago mi je da smo opet jednim dijelom obradovali naš hrvatski narod - zaključio je vlč. Žinić.

