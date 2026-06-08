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VIDEO Hrvatska zastava od 100 metara bit će u Dallasu. U tri je dijela, a spojit će ih - baka (90)!

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
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VIDEO Hrvatska zastava od 100 metara bit će u Dallasu. U tri je dijela, a spojit će ih - baka (90)!
Foto: Čitatelj 24sata

Ogromna hrvatska zastava od 100 metara stiže u SAD! Zbog veličine u Ameriku ide u tri odvojena dijela, a u New Yorku će ju baka i unuka spojiti u jednu cjelinu. Nakon toga juri u Dallas

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Navijačka groznica uvelike trese Hrvatsku. Prvi navijači već su počeli stizati u Sjedinjene Američke Države gdje će Hrvatska 17. lipnja započeti lov na medalju protiv Engleske u skupini. Naravno, svi će sa sobom ponijeti i navijače rekvizite, a kakvo bi to bilo Svjetsko prvenstvo da na njemu nema poznate, ogromne hrvatske zastave duge preko 100 metara koja je tradicionalno na svim turnirima kada igraju "vatreni".

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Navijači pripremaju zastavu za SP VIDEO
Navijači pripremaju zastavu za SP | Video: 24sata

Zastava se morala podijeliti u tri dijela, jer je prevelika i preteška da bi u jednom komadu otišla "preko bare". Jedan dio je već u New Yorku, gdje će se spajati s ostatkom, a dva dijela tek trebaju stići u SAD, a putovat će u utorak. Na jednom dijelu piše Bribir, na drugom Crikvenica te je na tom dijelu dodan slogan "Proud to be Croat". Taj dio je posebno popravljan i šivan jer se raspao na koncertu Marka Perkovića Thompsona zbog nevremena. Sada je sve kako treba i spremno je za put u Ameriku.

Zastavu je napravio Dado Čor 2004. godine te ju je nosio i u Brazil, Rusiju i Katar. Nakon spajanja u New Yorku zastava putuje u Dallas gdje će Hrvatska igrati protiv Engleske, a bit će i na velikoj paradi prije utakmice o kojoj više možete pročitati OVDJE.

Naravno, tri dijela moraju postati jedno. Tu slijedi prekrasna priča. U New Yorku će zastavu u jedno zašiti gospođa koja ima 90 godina (!) i porijeklom je s otoka Cresa. Uz pomoć svoje unuke (30) složit će velebnu zastavu koja će "zasjati" na ulicama Dallasa. Iz New Yorka će autom doći do Dallasa, a onda pratiti reprezentaciju cijelo vrijeme u druge gradove. Zaista fantastična priča i fenomenalna podrška "vatrenima" na Mundijalu!

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Komentari 23
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