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BORNA SOSA

VIDEO Hrvatski reprezentativac oduševio snimkom: Pjeva u crkvenom zboru u Londonu

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Hrvatski reprezentativac oduševio snimkom: Pjeva u crkvenom zboru u Londonu
Foto: Instagram
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Borna Sosa iznenadio je pratitelje: umjesto nogometa, u Londonu pjeva u crkvenom zboru i oduševljava vjerom

Admiral

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije s ostatkom reprezentacije nastupao na Svjetskom prvenstvu, ali 'vatreni' se zato odmara prije početka nove sezone. Na svom Instagram profilu podijelio je snimku na kojoj pjeva u crkvenom zboru u Londonu. 

Sosa je na Instagramu podijelio video iz katoličke crkve Sacred Heart u londonskoj četvrti Victoria. Na snimci stoji među članovima zbora s pjesmaricom u rukama, uz pratnju klavira i gitare.

Njegova objava oduševila je pratitelje koji su u komentarima uglavnom isticali njegovu vjeru i sudjelovanje u crkvenom zboru.

"Neka tvoj primjer ohrabri mnoge da otvoreno žive svoju vjeru. Bog te vodio na svakom koraku", "Svaka čast, legendo", "Porastao si mi u očima 200 %! Neka te dragi Bog, kojemu tako lipo pjevaš, nagradi obiljem blagoslova i blagoslovi tvoj brak" i "Predivno", samo su neki od brojnih komentara ispod objave 'vatrenog'. 
 

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