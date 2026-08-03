VIDEO Hrvatski reprezentativac oduševio snimkom: Pjeva u crkvenom zboru u Londonu

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije s ostatkom reprezentacije nastupao na Svjetskom prvenstvu, ali 'vatreni' se zato odmara prije početka nove sezone. Na svom Instagram profilu podijelio je snimku na kojoj pjeva u crkvenom zboru u Londonu.

Sosa je na Instagramu podijelio video iz katoličke crkve Sacred Heart u londonskoj četvrti Victoria. Na snimci stoji među članovima zbora s pjesmaricom u rukama, uz pratnju klavira i gitare.

Njegova objava oduševila je pratitelje koji su u komentarima uglavnom isticali njegovu vjeru i sudjelovanje u crkvenom zboru.

"Neka tvoj primjer ohrabri mnoge da otvoreno žive svoju vjeru. Bog te vodio na svakom koraku", "Svaka čast, legendo", "Porastao si mi u očima 200 %! Neka te dragi Bog, kojemu tako lipo pjevaš, nagradi obiljem blagoslova i blagoslovi tvoj brak" i "Predivno", samo su neki od brojnih komentara ispod objave 'vatrenog'.

