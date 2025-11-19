Obavijesti

DAŠAK GENIJALNOSTI

VIDEO Hrvatski rukometaš zabio spektakularan gol u Balićevom stilu! 'Pa kako je ovo izveo?!'

Piše Zdravko Barišić,
VIDEO Hrvatski rukometaš zabio spektakularan gol u Balićevom stilu! 'Pa kako je ovo izveo?!'
Nexe je pobijedilo švicarski Kadetten Schaffhausen i preuzelo prvo mjesto u skupini Europske lige, a najljepši potez utakmice, pa možda i sezone, izveo je Lucian Krajcar

Dok Zagreb prosipa ugled u Ligi prvaka, Sesvete i Nexe briljiraju u Europskoj ligi. Sesvećani su senzacionalno slavili kod Toulousea (37-32) i preuzeli drugo mjesto u skupini nakon četiri kola, dok su Našičani pobijedili švicarski Kadetten Schaffhausen i skočili na prvo mjesto skupine. 

Na tom susretu vidjeli smo i rijetko viđeni gol hrvatskog rukometaša Lucijana Krajcara. Njegova majstorija oduševila je i EHF koji je sve objavio na društvenim mrežama. Bio je to dašak genijalnosti, baš onako u stilu legendarnog Ivana Balića. 

Krajcar je skočio sa sedam metara, protivnik mu je zasmetao i srušio ga, ali rukometaš Nexea fenomenalno je prevario golmana i zabio iz okreta. Jedan od najljepših golova ove sezone. 

- Čekaj, što? Kako je ovo uspio izvesti? - pita se EHF.

Krajcar je utakmicu završio s dva gola i pomogao svojoj momčadi da dođe do prvog mjesta i na korak od plasmana u daljnju fazu natjecanja. 

