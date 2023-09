VIDEO Huligani se tukli prije utakmica diljem Europe, letjele su palice, stolice, kamenje...

Krv, sirene hitne pomoći, palice, razbijene glave... To je epilog utakmica Europske i Konferencijske lige u kojem je bilo nereda na sve strane. U Amsterdamu je gostovao Marseille i ta je utakmica označena kao visokorizična... No policija je bila nemoćna. Navijači Marseillea, njih nekoliko tisuća, stiglo je u Amsterdam i u korteu, pod ogromnom policijskom pratnjom, marširali su gradom.

Sa svih strana prema navijačima Marseillea letjele su boce, a kulminiralo je dogovorenom tučnjavom u uličici nedaleko od stadiona, gdje je, srećom, vrlo brzo intervenirala specijalna policija i spriječila teže nerede.

Foto: holigans.cz

U sukobu Ajaxovih i Marseillovih huligana nekoliko navijača završilo je u bolnici, no svi su izvan životne opasnosti. Najteže je stradao jedan navijač Marseillea, koji je pretučen u metrou. Ostao je ležati bez svijesti, no i on je, srećom, izvan životne opasnosti.

Izvan životne opasnosti su i navijači Betisa, koji su se spasili bijegom u hotel. Naime, skupina od stotinjak Rangersovih huligana napala je španjolske navijače, a što se točno događalo, opisali su navijači Betisa. Naime, Španjolci i Škoti imali su dogovorenu tučnjavu, nešto što je u huliganskom svijetu, nažalost, redovita pojava. Trebalo se tući 30 ljudi sa svake strane.

- Škoti nisu pristali, već su dva dana izbjegavali dogovor. A onda je na nas 30 stiglo njih 100, naoružani željeznim palicama, bakljama te ostalim hladnim oružjem - priopćenje je navijača Betisa, koji su se spasili, kao što smo rekli, bježanjem u hotel.

Veliki neredi obilježili su i susret Genka i Fiorentine. Ni ogroman pljusak nije zaustavio usijane belgijske glave, koje su sat vremena prije utakmice kamenovali bus s navijačima Fiorentine. Letjelo je kamenje, porazbijalo nekoliko prozora na autobusu, no, srećom, i tu je prošlo bez težih ozljeda. Nekoliko šavova bio je epilog kamenovanja.

Nakon utakmice huligani iz Firence krenuli su tražiti navijače Genka, a u nekoliko uličica došlo je do tučnjava, no još se ne zna ima li ozlijeđenih i jesu li izvan životne opasnosti.

Nažalost, veliki neredi obilježili su i utakmicu Barcelone s Antwerpenom. U Kataloniju su stigli huligani Antwerpena pojačani s kolegama iz nizozemskog Willem II. Cijeli dan po Barceloni razbijali su i terorizirali domaće navijače, tražeći sukob. Srećom, odmah je reagirala španjolska policija, a oni, kažu, imaju vrlo nizak prag tolerancije.

- Tukli su nas drvenim pendrecima, nekoliko navijača ima slomljene kosti. Zamijenili su nas za huligane, nemamo veze s neredima - pravdali su se belgijski navijači u tamošnjim medijima.

No kod Španjolaca je tako. Policija je uletjela kako bi otklonila nerede, a u cijeloj toj nesretnoj situaciji nastradali su i neki nevini navijači koji su na terasi ispijali piće.