VIDEO Ibrahimović: Modrić je gospodar, on je nogomet. Pa pogledajte ovu fotografiju...

Rijetke su nogometne ličnosti čija riječ ima težinu kao ona Zlatana Ibrahimovića. Bez dlake na jeziku, često arogantan, ali uvijek brutalno iskren, legendarni Šveđanin nikada nije dijelio komplimente olako. Upravo zato njegove riječi o Luki Modriću odjekuju s posebnom snagom, nudeći možda i najprecizniji opis genijalnosti hrvatskog kapetana koji i u 40. godini života oduševljava na travnjacima Serie A. Ibrahimović, danas u ulozi savjetnika u Milanu, ne samo da je bio jedan od ključnih ljudi u dovođenju Modrića na San Siro, već je i čovjek koji je u nekoliko rečenica sažeo cijelu njegovu karijeru.

Pokretanje videa... 01:01 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Maestro kojeg je Milan čekao

Kada je Luka Modrić ljetos, nakon trinaest godina i statusa legende Real Madrida, kao slobodan igrač stigao u Milan, mnogi su bili skeptični. Može li igrač na pragu petog desetljeća života donijeti prevagu u jednom od najzahtjevnijih prvenstava na svijetu? Zlatan Ibrahimović i uprava Milana nisu imali ni trunke sumnje. Štoviše, Modrić je bio ciljano pojačanje, karika koja je nedostajala.

Ibrahimović je na sportskom festivalu u Trentu otkrio kako je tekao proces njegovog dovođenja.

​- Bili smo uvjereni da nam nedostaje iskustva. Prvo smo doveli trenera, a onda porazgovarali o Modriću. Carlo Ancelotti nam je rekao da je on jedini igrač koji nije bio ozlijeđen prošle sezone u Realu - ispričao je Ibra, naglašavajući nevjerojatnu fizičku spremu hrvatskog veznjaka.

No, nije se radilo samo o iskustvu i izdržljivosti. Milan je tražio mentalitet pobjednika, vođu koji ne diže galamu, već čija prisutnost mijenja atmosferu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

​- On je gospodar, on ne igra nogomet, on jest nogomet. Njegova karijera bila je nevjerojatna. Izvan terena daje nam energiju i motivaciju. Da sam ja igrao s njim, on bi mi produljio karijeru za još dvije godine - slikovito je opisao Ibrahimović pa spomenuo fotografiju koja je obišla nogometni svijet.

Milan je 28. rujna ove godine slavio protiv Napolija (2-1), a fotografi su snimili Modrića kako strastveno i dječački, kao da je na početku karijere, slavi veliku pobjedu.

- Ima sjajan mentalitet, što je pokazao nakon utakmice Milana i Napolija. Pogledaj ovu fotografiju, govori sama za sebe

Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

Tiha snaga koja mijenja sve

Ibrahimović, poznat po svojoj dominantnoj i glasnoj osobnosti, prepoznao je u Modriću suprotnu, ali jednako moćnu vrstu vodstva. Dok je Zlatan svojim karakterom dizao adrenalin i unosio strahopoštovanje, Modrić donosi mirnoću, stabilnost i nogometnu inteligenciju. Upravo je ta tiha snaga ono što je preporodilo Milan.

​- Mi smo različiti. On je vođa na terenu, ali van terena zauzima malo prostora. Ipak, donio je iskustvo koje je nedostajalo. Čak i ako nije igrao na nivou 'vau', samo njegovo prisustvo ti nešto daje. Na terenu smo mu govorili: 'Uđi i radi ono svoje' - rekao je Ibrahimović za "Gazzettu dello Sport".

Ova dvojica nogometnih velikana imaju veliko poštovanje jedan prema drugome. Iako su im karijere i karakteri dijametralno suprotni, povezuje ih slično odrastanje u teškim uvjetima, gdje je nogomet bio jedini izlaz. Dok se Ibrahimović kao sin imigranata borio s neimaštinom u Malmöu, Modrić je u Zadru bježao od ratnih granata.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Njihov odnos najbolje se očitovao 2018. godine, kada je Luka Modrić osvojio Zlatnu loptu. Ibrahimović, koji je tu nagradu oduvijek smatrao "političkom" i nedostojnom, napravio je iznimku upravo za Hrvata.

​- Mislim da je on jedan od najkompletnijih veznjaka na svijetu. Ima brzinu, nevjerojatnu viziju za igru. Drago mi je što je osvojio Zlatnu loptu. Nije baš često da takvi igrači dobiju zasluge, obično su to napadači, ali 2018. godina je bila njegova i sretan sam zbog njega - rekao je Zlatan tada, pa dodao ključnu rečenicu:

​- Moja majka je Hrvatica, on je Hrvat, tako da sam sretan. To je dio krvi.