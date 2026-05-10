'Vatreni' golgeteri: Matanović zabio HSV-u, uzvratio Vušković spektakularnim slobodnjakom!

Hrvatski napadač postigao gol za Freiburg protiv HSV-a, Luka Vušković u oproštajnoj utakmici od Hamburga donio vodstvo domaćinima

Nakon velikog slavlja i povijesnog ulaska u finale Europske lige, Igor Matanović s Freiburgom se bori osigurati mjesto u Europi i kroz Bundesligu, u slučaju da ne osvoji Uefino natjecanje protiv Aston Ville u Istanbulu. Hrvatski reprezentativni napadač prekinuo je niz od šest utakmica bez gola i asistencije pogotkom na gostovanju kod HSV-a Luke Vuškovića.

Gol Matanovića HSV-u pogledajte OVDJE.

Tek što je hamburška momčad povela u 14. minuti preko Bakeryja Jatte, Matanović je pobjegao domaćoj obrani i nogom pospremio u mrežu centaršut Lukasa Küblera. Bio mu je to deveti gol prvenstvene sezone u 30. nastupu, 13. u 48 ovosezonskih. Freiburg bi pobjedom osigurao sedmo mjesto i eventualne kvalifikacije Konferencijske lige kolo prije kraja, no planove mu je pokvario upravo Vušković.

Luka, kojemu bi to trebala biti posljednja domaća utakmica za HSV prije povratka u matični klub Tottenham, koji se grčevito bori za ostanak u Premiershipu, u 64. minuti zabio je za vodstvo 2-1 prekrasnim slobodnjakom s 25 metara. Proslavio ga je skidanjem dresa, a u publici mu je bila i obitelj. Hamburžani nemaju problema oko ostanka, osigurali su elitu i iduće sezone.

Vuškovićev gol Freiburgu pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku.

