'Vatreni' golgeteri: Matanović zabio HSV-u, uzvratio Vušković spektakularnim slobodnjakom!

Nakon velikog slavlja i povijesnog ulaska u finale Europske lige, Igor Matanović s Freiburgom se bori osigurati mjesto u Europi i kroz Bundesligu, u slučaju da ne osvoji Uefino natjecanje protiv Aston Ville u Istanbulu. Hrvatski reprezentativni napadač prekinuo je niz od šest utakmica bez gola i asistencije pogotkom na gostovanju kod HSV-a Luke Vuškovića.

Tek što je hamburška momčad povela u 14. minuti preko Bakeryja Jatte, Matanović je pobjegao domaćoj obrani i nogom pospremio u mrežu centaršut Lukasa Küblera. Bio mu je to deveti gol prvenstvene sezone u 30. nastupu, 13. u 48 ovosezonskih. Freiburg bi pobjedom osigurao sedmo mjesto i eventualne kvalifikacije Konferencijske lige kolo prije kraja, no planove mu je pokvario upravo Vušković.

Luka, kojemu bi to trebala biti posljednja domaća utakmica za HSV prije povratka u matični klub Tottenham, koji se grčevito bori za ostanak u Premiershipu, u 64. minuti zabio je za vodstvo 2-1 prekrasnim slobodnjakom s 25 metara. Proslavio ga je skidanjem dresa, a u publici mu je bila i obitelj. Hamburžani nemaju problema oko ostanka, osigurali su elitu i iduće sezone.

