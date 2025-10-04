Obavijesti

DERBI U NEDJELJU

VIDEO Igor Tudor uoči utakmice protiv Milana o Luki Modriću: Nadam se da će nešto us**ti!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Modrić i ja bili smo suigrači u reprezentaciji, on je ispisao povijest u Hrvatskoj. S četrdeset godina i dalje može igrati na ovoj razini. Ponosan sam na njega, istaknuo je trener Juventusa

Juventus u nedjelju u 20:45 sati dočekuje Milan u 6. kolu talijanske Serie A. Igrači Igora Tudora traže pobjedu nakon četiri uzastopna remija, a hrvatski trener najavio je utakmicu na konferenciji za novinare. 

- Ne znam kakva će to utakmica biti. Milan je vrhunska momčad s odličnim trenerom i sjajnim igračima, i u dobroj su formi. Igramo kod kuće i moramo odigrati sjajnu utakmicu - bio je jasan Tudor. 

UEFA Champions League - Villarreal v Juventus
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Juventus je zadnju pobjedu upisao protiv Intera 13. rujna kada su pobijedili 4-3 u posljednjim minutama utakmice. Pobjednički gol tada je zabio Vasilije Adžić u 91. minuti utakmice. Milan je pak u seriji od pet uzastopnih pobjeda i trenutačno su vodeći na tablici domaće lige. 

-  Ono što nedostaje je pobjeda, to je jasno. Kad analiziram, gledam izvedbu. Protiv Atalante i Villarreala odigrali smo dvije sjajne utakmice i igrali smo bolje od naših protivnika. Igrači su se jako trudili i dali sve od sebe. Nedostajalo nam je samo malo da osvojimo sva tri boda - izjavio je. 

CALCIO - Serie A - AC Milan vs SSC Napoli
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

- Igramo na isti način već šest mjeseci; sigurno imamo identitet. Tražim ravnotežu od prvog dana. Trudimo se dati sve od sebe u napadu i obran - nastavio je s analizom trener "stare dame". 

Smatra kako Juventus i Milan imaju jednake šanse za pobjedu. 

- Moramo odigrati sjajnu utakmicu sutra. Ne vidim velike razlike između nas i Milana. Teren će pokazati tko je jači - zaključio je. 

Pitanja o Luki Modriću koji je briljirao u zadnjoj utakmici protiv Napolija nisu izostala. 

- Modrić i ja bili smo suigrači u reprezentaciji, on je ispisao povijest u Hrvatskoj. S četrdeset godina i dalje može igrati na ovoj razini. Ponosan sam na njega. Nadam se da će sutra us**ti nešto - našalio se Tudor.

