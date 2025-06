VIDEO Igrač Hajduka zabio prvi gol za kanadsku reprezentaciju

Niko Sigur (21) je prije godinu dana bio u uskom krugu kandidata za poziv u hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić računao je na njega za budućnost, čak ga i stavio na pretpoziv za Europsko prvenstvo, ali poziv nikada nije dobio. U kolovozu prošle godine priopćio je HNS-u kako će ubuduće igrati za Kanadu, a u rujnu je i službeno debitirao.

Igrač Hajduka je u ožujku osvojio prvu medalju s novom reprezentacijom, došli su do bronce u Concacaf Ligi nacija, a sada je zabio i prvijenac u šestom nastupu. Kanada je demolirala Honduras (6-0) u prvom kolu Gold Cupa, prvenstva Sjeverne i Srednje Amerike. Počeo je utakmicu na desnom beku, baš kao što igra i u splitskoj momčadi pa započeo golijadu u 27. minuti. Dobio je loptu na 30-ak metara od gola, odradio dupli pas s Jonathanom Davidom, ušao u kazneni prostor i krasno zabio prvi gol za Kanadu.

Kanađani su bili poprilično raspucani, zabili su do kraja utakmice još pet golova, dvaput je zabio Buchanan, a po jednom Oluwaseyi, Saliba i Promise David, bivši igrač zagrebačkog NK Trnja.

Sigur se rodio u Vancouveru iz kojeg je prije tri godine došao u Sloveniju pa potom u Hajduk. Vrlo brzo pokazao je veliki potencijal koji se krije u njemu i mogućnost igranja na različitim pozicijama pa ga je HNS zapikirao i uspio privući pod hrvatski stijeg. Odigrao je devet utakmica za U-21 selekciju i kada se činilo da će uskoro među 'vatrene', Kanađani su ga uspjeli vratiti nazad. Sada je budućnost njihove reprezentacije.

To mu je prouzročilo neugodnosti diljem Hrvatske, o čemu je pričao za The Athletic.

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu.