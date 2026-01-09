VIDEO Igrač Liverpoola urlao od bolova, a onda ga je protivnik divljački gurnuo: 'Jako prljavo'

Incident koji se dogodio u završnici derbija Premier lige između Arsenala i Liverpoola izazvao je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Navijači Liverpoola osudili potez Gabriela Martinellija koji je teško ozlijeđenog Conora Bradleyja gurao s terena.

Utakmica na Emirates stadionu, koja je završila bez golova 0-0, bila je napeta do samog kraja. U posljednjim trenucima, branič Liverpoola Conor Bradley srušio se na travnjak nakon nezgodnog pokreta, držeći se za koljeno u bolovima. Dok su mu suigrači i medicinsko osoblje prilazili u pomoć, Martinelli je prišao, prvo bacio loptu na njega, a zatim ga pokušao odgurati s terena kako bi se igra nastavila. Ovaj potez izazvao je naguravanje među igračima, a sudac je Brazilcu pokazao samo žuti karton.

Navijači su bili zgroženi nedostatkom empatije i prozvali su Martinellijev potez "sramotnim", "odvratnim" i "apsolutno nepotrebnom agresijom". Mnogi su istaknuli kako je napad na ozlijeđenog igrača prelazak svake granice. "Trebala bi postojati retroaktivna kazna za ovo. Napasti ozlijeđenog igrača je sramotno", složili su se brojni korisnici. U raspravu su se uključili i navijači drugih klubova, a jedan navijač Newcastlea napisao je: "Iznenađen sam da ga nitko od vaših igrača nije opalio. Najprljavija momčad u ligi, bez dileme."

Conor Bradley je nakon incidenta iznesen s terena na nosilima, a stadion je napustio na štakama, što je samo potvrdilo strahove o težini ozljede. Iako se Gabriel Martinelli kasnije javno ispričao putem Instagrama, tvrdeći da "u žaru borbe nije shvatio koliko je ozljeda ozbiljna", mnogi navijači nisu prihvatili njegovu ispriku.

Zanimljivo je da su se mnogi navijači složili s komentarom bivšeg igrača Manchester Uniteda, Garyja Nevillea, koji je tijekom prijenosa rekao da je Martinellijev potez "apsolutno sramotan". Unatoč isprikama i obrani trenera Artete, koji je izjavio da njegov igrač nije imao namjeru nauditi protivniku, ovaj je incident ostavio gorak okus i dodatno zaoštrio rivalstvo između dva kluba.