NEOBIČNA SITUACIJA

VIDEO Igrač Tottenhama teturao terenom i odbijao napustiti igru

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Screenshot X/ Football Confidential

Drama na terenu! Mladom Bergvallu nije se svidjela odluka trenera da zbog sumnje na potres mozga napusti igru. Burno reagirao i odgurnuo liječnika. Chelsea slavio 1-0

Mladom 19-godišnjem igraču Tottenhama Lucasu Bergvallu u subotnjoj utakmici protiv Chelseaja (0-1) nije se svidjela odluka trenera da ga izvadi iz igre. Trener ga je maknuo iz igre zbog sumnje na potres mozga, ali Bergvall je burno reagirao.

U trećoj minuti susreta Bergvall je dobio udarac loptom u glavu i pao na travnjak. Kada se ustajao, bio je vidno pogubljen i teturao je pa je do njega došla medicinska služba kluba. Utakmica je prekinuta dok ga je liječnik pregledavao, a Bergvall se htio vratiti u igru. 

Situaciju pogledajte OVDJE.

Odgurnuo je liječnika i uvjeravao trenera Franka da je dobro i da može nastaviti igrati, ali ga on nije poslušao i u igru je uveo Xavija Simsona (22). Kada je vidio na semaforu da mora izaći iz igre, Bergvall je bio razočaran i pokupio se u tunel. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Joao Pedro u 34. minuti.

Video gola možete pogledati OVDJE.

Premier League - Tottenham Hotspur v Chelsea
Foto: Peter Cziborra

Bergvallu je ovo bio prvi start u početnoj momčadi za Tottenham od rujna, a ukupno peti ove sezone.  Inače, Premier liga je u veljači 2021. uvela posebna pravila o zamjenama zbog potresa mozga. To je bio dio probnog programa Međunarodnog nogometnog saveza, a time se dopuštaju dvije dodatne zamjene kako bi se očuvalo zdravlje igrača. 

"Uz svaku formalnu kliničku procjenu zamijenjenog igrača, njegov oporavak će provjeriti nadležno medicinsko osoblje kako bi se osiguralo da se za njegov povratak u akciju poštuju smjernice FA-a za potres mozga za okruženje za naprednu njegu. Ako formalni liječnički pregled nakon utakmice ne pokaže potres mozga, igrač se može vratiti treninzima prema uputama klupskog liječničkog tima", stoji na službenim stranicama Premier lige.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
