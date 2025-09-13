Obavijesti

Sport

Komentari 4
ZANIMLJIVO I NAKON DVOBOJA

VIDEO Igrači Hajduka nisu prišli Torcidi nakon prvog HNL poraza

Piše Fabijan Hrnčić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VARAŽDIN - HAJDUK 2-0: Tri boda ostala su u Varaždinu. Splićane je već u petoj minuti iznenadio Aleksa Latković, a Ivica Ivušić zabio je autogol u osmoj minuti. Bio je to prvi ovosezonski HNL poraz 'bijelih'

Nogometaši Hajduka izgubili su u Varaždinu, a nakon utakmice gotovo da i nisu otišli pozdraviti navijače. Traje napetost još od domaće utakmice protiv Slaven Belupa nakon koje je dio Torcide bakljama gađao igrače Hajduka. 

Na utakmici u Varaždinu bilo je 10.337 gledatelja, jasno, puna je bila i gostujuća tribina, ali nogometaši Hajduka nisu ih pozdravili. S druge strane, domaći su navijači nakon utakmice uzvikivali "Bit će Hajduk k.... šampion"

Pokretanje videa...

Varaždinci viču "bit će Hajduk k** šampion" 00:49
Varaždinci viču "bit će Hajduk k** šampion" | Video: 24sata Video

