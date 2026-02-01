VIDEO Igrači Osasune priredili špalir našem Anti Budimiru!

Osasuna je odigrala 2-2 protiv Villarreala u 22. kolu La Lige, a drugi gol za domaće zabio je Ante Budimir. Hrvat je pogodio glavom nakon ubačaja, a danas su na treningu suigrači iz momčadi napravili špalir Hrvatu.

Napravili su mu prolaz između dvije skupine, poslali ga da prođe kroz njih i tapšali ga po glavi.

Budimir je zabio 12 golova u 24 utakmice ove sezone i trenutačno je četvrti strijelac španjolskog prvenstva s 10 golova u tom natjecanju.