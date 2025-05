VIDEO Igrači Rijeke pronašli skrivenu kameru u svlačionici. Nastao je apsolutni delirij...

Rijeka je ponovo prvak Hrvatske! Momčad Radomira Đalovića pobijedila je Slaven Belupo u zadnjem kolu 2-0 i tako uzela naslov nakon osam godina. Slavilo se na terenu, ulicama, a poseban delirij bio je u svlačionici. Netko iz Rijeke sakrio je kameru kako bi potajno snimio slavlje, ali ju je našao Stjepan Radelić i krenuo snimati šou u svlačionici.

Igrači HNK Rijeka, prvaci Hrvatske, podigli su svoj pehar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na snimci se vidi kako Radeljić uočava kameru i kreče prema njoj, a onda ju skida i s njom ide kroz svlačionicu. U njoj je potpuno ludilo. Svi skaču, pjevaju, pivo je u ruci za osvježenje, a neki su na stolovima. Tako su se prvac krenuli zagrijavati za ono što ih je par sati kasnije čekalo na korzu.

Rijeka je uspjela. U najzanimljivijem prvenstvu do sad došla je do cilja i to nakon velikih kritika upravi da su rasprodali momčad. Mišković i Đalović su znali da u ovim dečkima ima snage i zajedništva da odu do kraja, a snimke ovog slavlja to i dokazuju.